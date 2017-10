Retorno a la cabeza con lo justo El Berceo trabajó para complicar el triunfo al Calahorra. :: sergio martínez El Calahorra vence gracias a un solitario gol de Rodrigo a un Berceo inofensivo pero notable en defensa SERGIO MARTÍNEZ LOGROÑO. Martes, 24 octubre 2017, 12:42

El Calahorra continúa pasando jornadas a medio gas, pero pese a ello sigue sumando puntos y ayer se hizo con tres más en La Isla para dar alcance a la SD Logroñés y volver a lo alto de la clasificación junto a los blanquirrojos, con los que empatan a todo. El Berceo puso complicaciones a los calagurritanos, que vencieron gracias a un solitario gol de Rodrigo en el primer tiempo. Dominó el Calahorra, pero fue poco resolutivo y tampoco generó demasiadas ocasiones frente a un Berceo con un notable bagaje defensivo, que le permitió soñar con dar finalmente una sorpresa que no estuvo cerca de producirse.

0 BERCEO 1 CALAHORRA Berceo Daniel Benito, Ignacio Eguren (Javi López, m. 69), Sergio Pellejo, Navajas, Óscar, Gabriel, Álvaro (Miguel, m. 80), Asier, Viguera, Vildosola (Iván Rudiez, m. 46) y Andrés Peso. Calahorra Gonzalo, Yasin, Eder, Javier Duro, Chacón, Almagro, Adrien Goñi, Rodrigo, Iñigo Rodríguez (Mario León, m. 88), Míchel y Binke. Goles 0-1, m. 24. Rodrigo. Árbitro Guillermo Carlos Rodríguez, con Pedro Rafael Carvalho y Mario Santibáñez. Amonestó a los locales Gabriel, Navajas, Rudiez, Viguera y Andrés Peso y a los visitantes Chacón, Binke, Yasin y Almagro.

El partido no tuvo demasiada historia, con el Calahorra asumiendo el mando desde el inicio y el Berceo esperando que el paso de los minutos mantuviese el marcador igualado y le brindase su oportunidad. Empezaron amenazando los rojillos, pero Daniel desvió un remate de Íñigo que podría haber descrito un partido diferente, aunque tampoco le costó demasiado al Calahorra adelantarse, ya que en el minuto 24, Rodrigo aprovechó un balón suelto en el área para fusilar. No tuvo muchos acercamientos de peligro el Calahorra en el primer tiempo, mientras que el Berceo gozó de su ocasión en un cabezazo de Sergio que se fue cerca del poste.

No cambió el panorama en el segundo tiempo, aunque el Calahorra aumentó el algo el ritmo y disfrutó de más ocasiones. Iñigo, con un cabezazo que sacó Daniel, y Binke con un remate al larguero, tuvieron en la recta final las mejores. Sin embargo, no hicieron lo suficiente para aumentar su renta los calagurritanos, a los que sin duda se les debe exigir un rendimiento mayor, aunque el Berceo no fue un rival cómodo y realizó un gran trabajo colectivo.