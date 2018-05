Play off de Segunda B Remontar o acabar la temporada Los jugadores de la Sociedad Deportiva Logroñés se ejercitan en Pradoviejo. :: díaz uriel Los blanquirrojos cuentan con la baja de Diego Jiménez, que fue expulsado en tierras zaragozanas La SD Logroñés intentará hoy dar la vuelta al 3-1 encajado en Tarazona el pasado domingo I. G. Domingo, 27 mayo 2018, 10:05

La Sociedad Deportiva Logroñés sólo tiene dos opciones hoy. O remonta el 3-1 encajado en el partido de ida de la primera eliminatoria del 'play off' frente al Tarazona o dice adiós a la temporada. O una cosa o la otra. No hay más. Todo a una carta.

Los blanquirrojos completaron un mal partido en tierras aragonesas, pero al menos salieron vivos, algo que se presumía complicado después de que, a la media hora de juego, fueran perdiendo 2-0 con un futbolista menos por la expulsión de Diego Jiménez. Los de David Ochoa, sin embargo, lograron 'sobrevivir' a ese complicado panorama y así conseguir que un 2-0 en Las Gaunas les resulte suficiente para clasificarse.

Ese resultado no se presenta como un imposible, pero lograrlo tampoco va a ser una empresa fácil. El Tarazona ya demostró que es capaz de castigar duramente a sus rivales si éstos cometen algún fallo, por lo que la SDL está obligada a hacerlo prácticamente todo bien para pasar a la segunda ronda. El margen de error se terminó en Aragón.

Para afrontar este reto, Ochoa podrá contar con toda su plantilla a excepción del lateral derecho, que recibió una sanción de cuatro partidos de suspensión, por lo que sólo podrá ayudar a sus compañeros en el último partido del 'play off' si la Sociedad consigue llegar a esas cotas en la fase decisiva de la temporada. Para ocupar su puesto en la defensa, la opción más factible parece la de Adriano, que en la ida jugó en una posición más adelantada. En ese caso, el técnico deberá dar entrada un hombre de ataque en su once y entre Naceur, Dani Suárez e Israel Losa puede estar el elegido. También, y ante la necesidad de marcar, Ochoa puede optar por cambiar su sistema y apostar por un once más ofensivo de lo habitual. La respuesta llegará en los minutos previos al enfrentamiento, puesto que el dueño del banquillo riojano ha convocado a todos los disponibles, por lo que tendrá hacer un descarte entre los 19 citados para la ocasión.

David Navarro, por su parte, podrá plantear en Logroño su mejor formación y, además, los turiasonenses contarán con una nutrida presencia de aficionados en Las Gaunas. Las previsiones apuntan a que más de 700 seguidores aragoneses se desplazarán para ver el enfrentamiento, por lo que se espera un estupendo ambiente en las gradas del coso futbolístico logroñés.

Desde el club riojano, por último, se ha mandado un mensaje de optimismo durante toda la semana, recalcando que la remontada es posible y animando a los aficionados blanquirrojos a que se acerquen a Las Gaunas para este vital enfrentamiento en el que la Sociedad Deportiva Logroñés se juega prolongar la campaña o, por el contrario, darla por concluida.