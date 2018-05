«Quitando esos minutos, ha sido un partido muy equilibrado» Miguel Sola Calahorra S.M. CALAHORRA. Lunes, 28 mayo 2018, 00:29

No fue una tarde fácil para Miguel Sola, que veía cómo su equipo cedía el primer partido de la temporada, en el momento más importante y por errores puntuales, pero el entrenador del Calahorra se mostró satisfecho con lo que ofreció su equipo y esperanzado con poder remontar en Valencia. Miguel Sola valoró en primer momento el resultado y los fallos que le llevaron a su primera derrota: «Dos despistes, sobre todo el primero que ha sido claro, nos han costado el partido. El equipo no ha recibido bien ese primer gol y no podemos permitir que en pocos minutos nos hagan el segundo. Ha sido una pena porque con los cambios habíamos ganado en frescura, tenido llegadas y jugando mejor».

El entrenador rojillo valoró el partido más allá de esos minutos que decidieron el resultado final: «Hoy ha habido en el césped dos equipos de mucho nivel. Ellos son jugadores casi profesionales y un gran equipo, y hemos sabido competir, quitando esos minutos que nos han costado los goles ha sido un partido muy equilibrado».

De cara a la situación de la eliminatoria, el técnico avisó que «esto no ha acabado» y que el gol final de Rodrigo «nos ha metido en la eliminatoria y allí intentaremos jugar nuestro partido y sacarla adelante». Miguel Sola valoró además que «los jugadores han notado el apoyo de la afición, que ha estado de diez».

Javier Olaizola, entrenador del Atlético Levante, recalcó la importancia de su victoria «con el mérito que supone ganar a un equipo como el Calahorra, que viéndolo jugar es normal que haya estado invicto toda la liga». El técnico explicó que «sufrieron» en el segundo tiempo en los mejores minutos rojillos y quiso apuntar además que «pocas aficiones he visto en mi carrera como la del Calahorra».