La UDL Promesas golea en el segundo tiempo y hunde un poco más al Villegas Un gran gol de Urraca desde el centro del campo dio esperanzas a los visitantes antes del descanso SERGIO MARTÍNEZ Miércoles, 4 abril 2018, 23:45

logroño. La UD Logroñés Promesas no falló en la tarde de ayer y se tomó unas merecidas vacaciones de Semana Santa mirando la clasificación desde la quinta plaza, sólo por detrás de aquellos llamados al 'play off'. No es poca cosa. El filial blanquirrojo cumplió frente a un Villegas que buscaba sorprender, pero apenas tuvo opción y cedió en la segunda mitad un partido que le deja aún más contra las cuerdas.

5 UDL PROMESAS VILLEGAS 1 UD Logroñés Promesas César, Héctor, Víctor, Álvaro (Sergio Benito, m. 62), Medrano, Gordo, Carballo, Miguel, Adrián, Cabrera (Hernández, m. 70) y Dani Gómez (David Muñoz, m. 65). Villegas Andrés, Vitín, Andy, Espinosa, Unai, Javi, Alex (Roca, m. 55), Rafa, Urquía, Urraca (Ousmane, m. 62) y Alejandro (Ninil, m. 70). Goles 1-0, m. 35. Adrián; 1-1, m. 38. Urraca; 2-1, m. 55. Héctor; 3-1, m. 66. Adrián; 4-1, m. 78. David Muñoz; 5-1, m. 87. David Muñoz. Árbitro Eduardo Escribano, asistido por Carlos Álvarez y Enrique Alfonso. Amonestó a Vitín, Unai, Andy, Espinosa y Roca, del Villegas.

El partido arrancó siguiendo el guion esperado, con la UD Logroñés asumiendo el control del esférico y buscando los espacios entre la defensa rival. El Villegas, al contrario que hizo el pasado domingo el Yagüe ante los blanquirrojos, se cerró en su campo para evitar espacios entre sus filas. La táctica funcionó bastante bien, y es que salvo un centro de Cabrera que no logró rematar por poco Adrián, en el minuto 5, la UD Logroñés no tuvo demasiadas ocasiones claras para romper la igualada inicial.

El Villegas, mientras, esperaba su opción a la contra, y estuvo cerca de encontrarla en un par de acciones que protagonizó Rafa. Pese a todo, el dominio de la UDL hizo que el gol, finalmente, acabase llegando. En el minuto 35, Adrián aprovechó una falta en la frontal del área, su especialidad, para colar el balón en la meta visitante ajustando al palo. El Villegas, sin embargo, logró recortar a los tres minutos con un soberbio gol de Urraca, que encontró un balón suelto en el centro del campo y mandó un potente disparo que sorprendió a César y puso el empate.

Todo seguía igual en el segundo tiempo, pero la UD Logroñés supo entonces exigir más en defensa a un Villegas que no logró contener tantos envites. En el minuto 56, Héctor remató a media altura un saque de esquina para poner el 2-1 y enfilar la victoria de su equipo, que nunca más volvió a temer perder los tres puntos. Arrancó entonces el camino a la goleada, haciendo Adrián el segundo de su cuenta particular con un disparo lejano y David Muñoz, goleador del equipo, un par de tantos más para llevar el marcador al 5-1. Al Villegas, colista, le esperan en las próximas jornadas el Varea, la SD Logroñés y el Haro.