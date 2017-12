La UDL Promesas golea y crece Jugadores de ambos equipos esperan en el área visitante en un saque de esquina en el primer tiempo. :: / Sergio Martínez SERGIO MARTÍNEZ Logroño Martes, 12 diciembre 2017, 14:50

La UD Logroñés se está mostrando en las últimas semanas como un equipo fiable, especialmente frente rivales de la zona baja, y ante la Oyonesa ayer no fue menos. El filial blanquirrojo se acerca poco a poco a las posiciones privilegiadas de la tabla tras golear en la segunda mitad a los alaveses, superados por el potencial ofensivo local pese a su empeño por tratar de replicar en todo momento.

Desde los primeros minutos se pudo observar las intenciones del equipo local por dominar el partido, aunque la Oyonesa se mostró como un equipo bastante complicado, intenso en defensa y en la presión para complicar la creación de la UDL. No estuvo demasiado cómodo el filial blanquirrojo en el primer tiempo, en el que no logró generar demasiado peligro aunque se mostró lo suficientemente efectivo como para adelantarse en el minuto 21, en un disparo raso de Dani Gómez que Herce no logró atajar.

El segundo periodo fue diferente, con mayor movimiento en el marcador y numerosas oportunidades, y no sólo en favor de los locales. La Oyonesa logró pronto el empate gracias a un penalti señalado al golpear en el brazo de Iglesias un centro de Iñigo. Borja no falló desde los once metros y dio esperanzas a los alaveses.

Los siguientes minutos, sin embargo, dejaron claro que el partido tenía color blanquirrojo. Dani Gómez primero, rematando un centro de Adrián, y Miguel cruzando tras una rápida jugada de ataque. La UDL Promesas ya tenía el partido en su mano y David Muñoz, por partida doble, se encargó de cerrar la goleada en el cuarto de hora final aprovechando dos balones largos.