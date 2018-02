El Pradejón se asienta en la novena plaza tras vencer al River

El Pradejón logró vencer por la mínima al River Ebro, resultado con el que se afianza en la cómoda novena plaza, dejando a su rival de ayer en la décimo segunda plaza, aunque con un partido menos disputado. Los verdiblancos consiguen, además, romper una pequeña racha de tres partidos sin ganar, mientras que los de Rincón de Soto vuelven a perder tras su victoria de la semana anterior ante el Berceo.

1 PRADEJÓN 0 RIVER EBRO Pradejón: Sergio, Diego, David Cordón, Abraham, Ezquerro, Boujemaa, Ibrahim (Garatea, m. 64), Caballero, Abderra (Rachid, m. 76), Salah e Iker (Linde, m. 84). River Ebro Niño, Calvo (Mauleón, m. 71), Ayuso, León, Sáenz, Matute, Abel (Nuin, m. 78), Garrido, Rivas, Domínguez (Miranda, m. 60) y Álvaro. Goles 1-0, m. 55, Salah. Árbitro Millán Bárcenas Torres, con Pablo Garbayo y Raúl Pérez como asistentes, amonestó al jugador local Rachid y al visitante León.

Un solitario gol del local Salah a los 10 minutos de reanudarse el partido en la segunda parte otorgó la victoria al Pradejón, que ya en la primera vuelta logró imponerse al River Ebro por 0-2 en Rincón de Soto. Un centro desde la banda derecha fue peinado por Iker, de forma que el balón llegó a las botas de Salah y este marcó el 1-0. Pese a las bajas, el Pradejón logró imponerse, aunque no disputó su mejor partido de la temporada. El juego no fue fluido sino más bien espeso, y aunque los dos equipos tuvieron oportunidades, no hubo más goles.