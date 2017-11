El Pradejón se anota una cómoda victoria sobre la Oyonesa

Cómodo triunfo del Pradejón ante una Oyonesa que no fue capaz de crear peligro. Los locales se sirvieron de una buena puesta en escena y de la rapidez de sus hombres de arriba para llevar el peligro al área visitante, conseguir tres goles y sumar tres nuevos puntos. El Pradejón fue mejor a lo largo de todo el encuentro y merecedor del triunfo en un partido en el que pudo haber emoción cuando marcó la Oyonesa, pero que se quedó en eso porque los alaveses no fueron capaces de volver a buscar la portería local.

3 PRADEJÓN Álvaro; Juan, Adrián, Cordón, Diego; Garatea, Mikel (Gorka, m. 65), Caballero; Ibrahim (Omar, m. 85), Iker (Rachid, m. 75) y Salah. 1 OYONESA Acobi; Ovejas (Pinillos, m. 68), Vázquez, Ortega, Santamaría; Endika, Santolaya; Braian (David, m. 68), Uruñuela, Muñoz (Garrido, m. 59); Miguel. Goles 1-0, m. 25. Iker; 2-0, m. 37. Caballero; 2-1, m. 77. Miguel; 3-1, m. 89. Garatea, de penalti. Árbitro Mimoun Larhlid, con Miguel Ortuño y El Miloud Larhlid. Tarjetas amarillas a Caballero, por el Pradejón, y a Pinillos, por la Oyonesa.

No tuvo demasiados problemas el conjunto local en el primer tiempo. La Oyonesa pareció salir con ganas, pero se diluyó enseguida. Las rápidas contras de los locales les hacían daño y dejaron de buscar demasiado el portal de Álvaro. El Pradejón plantó un partido con una defensa escalonada en el centro y, a partir de ahí, balones rápidos a los puntas. Así llegaron las ocasiones de Iker, Ibrahim y Salah antes del primer gol local. Falta al borde del área. Iker lanza al primer palo y Acobi no llega. El balón entra junto a la cepa del palo.

Poco varió el sentido del encuentro, porque los alaveses chocaban una y otra vez con la muralla defensiva local y los pradejoneros seguían buscando la verticalidad. Así llegó el segundo tanto. Salah porfió hasta la línea de fondo, centró, Iker dejó pasar el balón y Caballero, atento, marcó otro bonito gol.

En el segundo tiempo, pudo aumentar su renta el conjunto local, pero Garatea desaprovechó una doble ocasión. El Pradejón dejaba el centro a los de Oyón, pero estos no llegaban con peligro. Salah pudo hacer el tercero y acto seguido marcó Miguel para la Oyonesa, después de una buena jugada de Endika, que le sirvió para que cruzara a la red. Quedaban trece minutos. Los visitantes no volvieron a sorprender a los locales, mientras que éstos pudieron marcar por medio de Rachid y lo hicieron al final desde el punto de penalti. Garatea no falló.