TERCERA DIVISIÓN La Planilla dirime el liderato La SDL visita al Calahorra y el Haro, al Náxara. :: díaz uriel En La Salera, el Náxara y el Haro se ven las caras en otro encuentro entre aspirantes al 'play off' de ascenso a Segunda División B El Calahorra y la SD Logroñés se enfrentan con el primer puesto en juego I. GARCÍA Domingo, 3 diciembre 2017, 00:33

logroño. Llega hoy la decimoséptima jornada en el grupo riojano de Tercera y lo hace acompañada con una de las citas más esperadas de la temporada. Se enfrentan, no en vano, los dos máximos candidatos al primer puesto final y los únicos conjuntos que todavía no conocen la derrota: el Calahorra y la Sociedad Deportiva Logroñés.

Los riojabajeños afrontan este duelo con dos puntos de ventaja, por lo que un triunfo les otorgaría una cómoda ventaja de cinco puntos en la pelea por el liderato. Si, por el contrario, resultan victoriosos los de David Ochoa, la SDL se auparía a la primera posición. La igualdad es notable y ambos conjuntos cuentan con mimbres suficientes para ofrecer un buen partido en La Planilla, donde se espera un gran ambiente.

Como es lógico, esa cita atrae una parte importante del interés de la jornada, pero no será la única que enfrente a dos aspirantes a entrar el en el 'play off' de ascenso a Segunda División B. No en vano, también se verán las caras los bloques que siguen más de cerca a los dos primeros clasificados: el Haro y el Náxara.

Los de Diego Martínez tratarán de imponer su condición de locales para dar caza en la tabla a los jarreros, que actualmente les sacan tres puntos. Al igual que en La Planilla, en La Salera se espera un duelo igualado entre dos plantillas muy compensadas y que se han acostumbrado en las últimas temporadas a convivir en la zona noble del grupo riojano.

Antes de que se jueguen esos dos partidos, el Varea, quinto clasificado, ya habrá completado su duelo de la jornada. Los arlequinados miden sus fuerzas en San Roque con un Agoncillo que en su feudo solo ha perdido en dos ocasiones. El Anguiano, por su parte, espera mantener la buena línea de resultados dibujada durante las últimas semanas con una nueva victoria. Acude a Casalarreina, donde se verá las caras con un conjunto, el local, que busca salir de nuevo de las posiciones de descenso a Regional Preferente.

En esa pelea por no bajar están implicados también la Oyonesa y el Arnedo, que se enfrentan en el Oion Arena. El Villegas, mientras, intentará abandonar el puesto de colista con un triunfo sobre el River Ebro y el Tedeón, por su parte, recibe en San Miguel al filial de la UD Logroñés.

De las posiciones de castigo salió el pasado fin de semana el Calasancio. Los de Escolapios tratarán de seguir con su buena racha frente al Alfaro, mientras que el Vianés intentará poner distancia con respecto al descenso con una victoria contra el Yagüe. En La Isla, por último, el Berceo y el Pradejón se miden en un encuentro de buenos rendimientos tras sus ascensos de la pasada campaña.

Pendientes del clima

En muchos de los escenarios de la jornada, el clima jugará un papel fundamental. De hecho, la nieve puede poner en riesgo la disputa de alguno, como el que debe medir en El Soto al Casalarreina y al Anguiano. Ayer, es más, el club local subía una foto a sus redes sociales en la que se veía El Soto cubierto por un blanco manto y en el que se especificaba que la postura de la entidad era aplazar el duelo.