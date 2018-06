El 'Peter Cech' del Alfaro El conjunto riojabajeño ficha a Jonathan Heredia, un guardameta que juega con casco protector tras superar una fractura de cráneo IÑAKI GARCÍA Logroño Miércoles, 20 junio 2018, 13:57

El Alfaro ha anunciado en sus redes sociales su primer fichaje para la próxima temporada: el guardameta Jonathan Heredia. Se trata de una incorporación que encierra una gran historia de superación, ya que el portero sufrió en diciembre del 2015 un fuerte golpe en la cabeza al intentar despejar un balón y, tras trece días en coma, pudo recuperarse y regresar a la práctica activa del fútbol. Ahora llega al club de La Molineta, donde jugará protegido por un casco.

En el momento de la lesión, Heredia pertenecía a la disciplina del Sporting Uxama y su historia fue objeto de un reportaje del riojano Raúl Ruiz en 'El Día Después'. En él se relata cómo el cancerbero fue intervenido a vida o muerte tras el incidente. «A mi novia le dijeron que probablemente no saldría de esto», recuerda en el vídeo. No en vano, el golpe le provocó fracturas en el cráneo, en el tabique nasal y en el pómulo. «A mitad de camino al hospital me indujeron el coma porque se me atascó un coágulo en la garganta, se me encharcó el pulmón y también el estómago», explicaba el nuevo jugador del Alfaro, quien también afirmaba que se notaba «la frente hundida».

Pese a las dificultades, la operación resultó finalmente un éxito y Heredia se recuperó de las fracturas sufridas. «En ningún momento me planteé dejar el fútbol», asegura en el reportaje el cancerbero, que llega a Alfaro después de su concurso la pasada temporada en el CA Pinto de la Tercera División madrileña.