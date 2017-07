Con la permanencia como meta Los bloques de La Rioja Baja mantienen a sus entrenadores, mientras que los banquillos de logroñeses y riojalteños cambian de dueño Villegas, Casalarreina, River Ebro y Pradejón comenzaron ayer sus respectivas pretemporadas Sábado, 22 julio 2017, 13:24

logroño. El grupo riojano de Tercera División siempre acoge varias luchas a lo largo de la temporada y una de las más importantes es la de no bajar a Regional Preferente. Hallar la tranquilidad en la tabla y no sufrir demasiado para lograr la permanencia es la meta que se marcan muchos de los conjuntos de la categoría en el inicio de los entrenamientos. Intentar huir de ese sufrimiento es, precisamente, uno de los objetivos principales de los cuatro equipos que arrancaron ayer sus respectivas pretemporadas: el Villegas, el River Ebro, el Pradejón y el Casalarreina.

El banquillo del bloque logroñés ha cambiado de dueño. Lo ocupa ahora Óscar Sáenz, que viene de completar una buena campaña con el Tedeón. El nuevo técnico de los de La Ribera califica como «ilusionante» la temporada y espera que la plantilla que ha confeccionado pueda alcanzar la salvación. «Entre los jugadores veteranos que se han quedado y los jóvenes que llegan confiamos en hacernos fuertes, sobre todo en La Ribera», apunta. Los logroñeses, eso sí, han tenido que hacer frente a las importantes bajas de Ruska, Mati o Vega, entre otros, y para lograrlo han incorporado a jugadores como Leo, Julián, Rosas o Urquía, así como a Francis Asamoah, llegado desde la Tercera División alemana.

·Información elaborada por Sergio Martínez, Iñaki García, Diego Marín y Ernesto Pascual.

Regresa a Tercera después proclamarse campeón en Regional la temporada pasada el Pradejón. El conjunto riojabajeño se mostró como un equipo sólido y con mucha calidad ofensiva el curso pasado y sigue confiando por ello en prácticamente la misma plantilla que logró el ascenso, con las novedades en defensa de Adrián, procedente del Ciudad de Alfaro, y Juan, del juvenil, y de Abderra, del Arnedo, en ataque. Un bloque continuista y que también tiene muchas similitudes con el que descendió hace dos temporadas, como explica Mario Izquierdo, su entrenador desde aquel entonces: «El equipo es prácticamente el mismo, pero entonces era muy joven y ahora no sólo han pasado dos años más de madurez, sino que es un equipo que ha vivido un descenso y un ascenso con lo que conlleva». Hace dos años el Pradejón descendió por el golaverage, quedándose cerca del objetivo de la permanencia que ayer comenzaron a preparar para esta nueva temporada.

LAS FRASES Óscar Sáenz Entrenador del Villegas «Tenemos una mezcla de juventud y veteranía en la que confiamos para hacernos fuertes» Mario Izquierdo Entrenador del Pradejón «El equipo es casi el mismo que el del descenso de hace dos años pero ha madurado y vivido mucho» Felipe Beltrán de Heredia Entrenador del Casalarreina «A los jugadores les he dicho que me lo pongan difícil porque tenemos siete fichas por decidir» David Pérez Entrenador del River Ebro «Queremos mantener el nivel que logramos en la segunda vuelta y la sensación de familia»

Felipe Beltrán de Heredia se estrena en el banquillo del Casalarreina con el objetivo no sólo de la permanencia sino de «quedar lo más arriba posible». Para ello deberá igualar o superar la gran temporada realizada por su predecesor, Adrián Ruiz. Beltrán de Heredia contará con una plantilla de 22 jugadores, 15 de ellos espera que sean renovaciones y ayer inició los entrenamientos en Miranda de Ebro con 25 jugadores, muchos de ellos a prueba, por lo que habrá descartes: «Les he dicho que me lo pongan difícil porque tenemos siete fichar por decidir». No obstante, el entrenador reconoció que tiene que «conocer aún a la plantilla».

Por su parte, el River Ebro encara la pretemporada con ambiciones renovadas y una clara continuidad en el bloque, en el que aún hay varios jugadores a prueba y ocho juveniles entrenando. Según David Pérez, el objetivo es «ir domingo a domingo». «Queremos mantener el nivel que logramos en la segunda vuelta y las sensaciones de familia que desprendíamos. Queremos poner en dificultar a todos los equipos y ganar los máximos posibles», analizó.