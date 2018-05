La Oyonesa sigue siendo de Tercera Los jugadores de la Oyonesa celebraron junto a sus aficionados la permanencia en Tercera. :: sergio martínez El cuadro alavés cumple con un empate ante el Varea para lograr la permanencia SERGIO MARTÍNEZ LOGROÑO. Martes, 15 mayo 2018, 12:52

La Oyonesa cumplió con su parte del trato. No faltaron los nervios de esa última jornada en la que se juega toda una temporada y en el que se está pendiente de otros campos, pero el equipo alavés logró un empate que fue suficiente para firmar un año más en Tercera división. El pitido final fue un alivio y una explosión de júbilo para un equipo que ha ido de menos a más hasta salvarse. Con mucho sufrimiento, pero la Oyonesa logró el objetivo.

0 0 Varea Víctor, Aitor (Medrano, m. 56), Pardo, Pinilla (Esaúl, m. 56), Edu, Morón, Gil, Chimbo (Rubio, m. 66), Gonza, Manu y Rubén. Oyonesa Acobi, Vázquez, Alberto, Pinillos, Iván, Borja, Endika, Sergio Rodríguez (Santolaya, m. 75), Sergio Domínguez, Asier (Garrido, m. 82) y Guti (Braian, m. 88). Goles 0-1, m. 34. Guti; 1-1, m. 44. Chimbo. Árbitro Andrés Martínez, asistido por Laura Bezares y Juan Borja Guillén. Mostró cartulina amarilla a Pinillos, Guti y Vázquez del equipo visitante.

La misión no era nada sencilla. El equipo blanquiazul necesitaba sumar en casa de un rival de entidad como el Varea o esperar que el Casalarreina no ganase, como ocurrió. El encuentro fue muy serio por parte de la Oyonesa y el equipo local tampoco se tomó vacaciones pese a no jugarse nada de cara a la clasificación. El Varea asumió el mando, pero los alaveses salían con rapidez al ataque y lograron aprovechar un fallo local para adelantarse. En el minuto 34, Guti recogió un mal despeje de Víctor y definió con suspense. La alegría duró diez minutos, ya que Chimbo, al borde del descanso, anotó un golazo de falta.

Con el empate en el tanteador arrancó un segundo tiempo de dominio vareano, pero en el que la Oyonesa resistió sin conceder ocasiones, con sobriedad. Además, los visitantes pudieron ponerse por delante en un tiro de Asier que taponó Víctor y en un disparo ante el portero que mandó Guti fuera por poco. El sufrimiento de la Oyonesa llegó en el descuento, con un córner y una falta sobre su área mientras el Casalarreina ganaba. Al final, la tensión se convirtió en alegría para festejar una trabajada permanencia.