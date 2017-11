La Oyonesa y el Casalarreina aburren El Casalarreina sacó un empate del Oion Arena. :: J. Rodríguez Blanquiazules y riojalteños sellan un triste empate que no beneficia a ninguno MARTÍN SCHMITT Domingo, 5 noviembre 2017, 23:45

Oyón. Un encuentro para el olvido. Un partido que invitó a los bostezos, que amargó a unos y a otros. La Oyonesa y el Casalarreina aburrieron al centenar de aficionados que se acercaron al Oion Arena. No es que haya sido un encuentro equilibrado, que lo fue. El tema es que prácticamente no hubo disparos entre los tres palos en ninguna de las dos porterías. Un duelo demasiado intenso en la zona media, donde no se genera peligro, que no gustó a nadie.

0 OYONESA 0 CASALARREINA Oyonesa Herce, Braian (David Sainz, m. 53), Alberto (Santamaría, m. 84), Iñigo Ortega, Iván, Borja, Sergio, Endika, Miguel, Uruñuela y Santolaya (Garrido, m. 76). Casalarreina Prada, Beraza, Jony, De Porras, Paniagua, Yaron, Venegas (Fernández, m. 60), Ander, Mario, Saúl (Jon Martínez, m. 89) y Eric (Iván Guilarte, m. 88). Goles No hubo. Árbitro Guillermo Saez. Amonestó al local Sergio y al visitante De Porras Incidencias Un centenar de arficionados en el Oion Arena.

De la primera parte poco se puede reseñar salvo un disparo de Mario que dio en el larguero diez minutos después de iniciarse el choque. Poco más demostraron la Oyonesa y el Casalarreina, más agazapado al ser visitante.

En la segunda parte, la Oyonesa salió a buscar el partido. Pero con poco brío, sin poder conectar sus líneas, demasiado lejos de los delanteros. Endika se vio demasiado solo y embarullado en la zona de creación y pocos balones le llegaron a Miguel. Eso sí, de los locales fue la ocasión más clara. Fue en un centro desde la izquierda en el 74 que entre Endika y Miguel tocaron y obligaron a Prada a estirarse al máximo para sacar el lanzamiento abajo, al palo derecho. Un paradón que envió el balón al córner. Y acto seguido, lo tuvo Borja, con un zurdazo que despejó Prada con otra estirada. Nada más.

Con el triste empate de ayer, que sufrió más la Oyonesa al ser local, ambos equipos se quedan estancados en la zona baja de la clasificación. Los alaveses suman 10 puntos y ocupan la decimosexta posición. Con el solitario punto de ayer, el Casalarreina, penúltimo en zona de descenso, suma cuatro puntos y complica su futuro de cara a lograr la permanencia.