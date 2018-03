Ocho goles y tres puntos más para un líder imparable Eder recorta en defensa para sortear la presión de Iker Guijarro. :: s.m. El Calahorra, primer equipo en clasificarse para el 'play off', sentencia en un cuarto de hora a un Pradejón que no tuvo opciones SERGIO MARTÍNEZ Jueves, 22 marzo 2018, 11:05

pradejón. ¿Cuántas horas habrán dedicado Mario Izquierdo, entrenador del Pradejón, y sus jugadores a preparar el partido ante el Calahorra? Era una cita importante para los riojabajeños, que querían probar ante su afición que eran capaces de plantar cara a cualquiera, incluso al todopoderoso líder. Se respiraba desde días antes aroma de gran partido. Sin embargo, duró quince minutos, y siendo muy generosos. En ese tiempo, el Calahorra anotó tres goles y sentenció un encuentro que no cumplió las expectativas debido a la contundencia de un líder que salió concentrado y dispuesto a no dejarse sorprender. Y de ahí hasta los ocho goles, engordando aún más sus cifras y logrando, a falta de nada menos que ocho jornadas, la clasificación matemática para el 'play off'.

0 Pradejón Sergio Bartolomé, Diego García, Abrahan Torrano, Boujemaa, Cordón, Zárate (Fernando Ezquerro, m. 60), Garatea, Víctor Caballero, Iker Guijarro (Abderra, m. 69), Gorka (Ibra, m. 69) y Salah. 8 Calahorra Gonzalo, Yasin, Eder (Javi Duro, m. 52), Cristian, Chacón (Almagro, m. 60), Parla, Barace, Rodrigo, Goñi, Alain Barrón (Sito Castro, m. 46) y Óskar Martín. Goles 0-1, m. 6. Rodrigo; 0-2, m. 8. Óskar Martín; 0-3, m. 15. Parla; 0-4, m. 44. Rodrigo (de penalti); 0-5, m. 49. Goñi; 0-6, m. 61. Barace; 0-7, m. 69. Yasin; 0-8, m. 86. Rodrigo. Árbitro Juan Francisco Morato, con Asier González y Rubén Oyón. Amonestó a Abrahan Torrano y Abderra del Pradejón y a Eder y Goñi del Calahorra

El partido no tuvo ninguna historia, pese a que el Pradejón había demostrado un potencial que anunciaba una jornada peligrosa para el Calahorra. A los seis minutos la emoción empezó a diluirse de forma vertiginosa. Chacón abrió al primer toque de forma brillante para que Rodrigo ganase en velocidad, entrase en el área y definiese con algo de fortuna, ya que su disparo golpeó en la zaga local y despistó a Sergio Bartolomé. Un gol que avisaba de lo que estaba por llegar, y es que dos minutos después el Pradejón recibía el mazazo definitivo, al rematar Óskar Martín un balón en el área para poner el 0-2 en el tanteador.

No quedaría ahí la cosa. En el minuto 15, el Calahorra volvió a hacer gala de su potencial ofensivo, en esta ocasión a balón parado, rematando Sergio Parla un saque de esquina en el primer palo. El tercer gol terminaba por poner la sentencia a un partido del que se esperaba mucho y quedó totalmente desequilibrado.

Rodrigo completó la goleada y su triplete particular, llegando a los 31 tantos esta temporada

Fue mérito del Calahorra el solventar el partido antes de que pudiese complicarse y lo hizo de una manera soberbia, sin dar opción a un Pradejón que necesitó minutos para recuperarse. En torno a la media hora, los locales empezaron a llegar al área calagurritana, pero no fue suficiente para recortar distancias. También fue inútil la intensa presión pradejonera, y es que el Calahorra mostró su capacidad para sacar el balón jugado desde atrás, con Parla metiéndose entre los centrales, muy abiertos, y Gonzalo como un jugador de campo más.

En los minutos finales del primer tiempo, Rodrigo hizo el cuarto gol tras un gol de Torrano sobre Cristian, dejando al descanso la sensación de que si ambos equipos no volvían a saltar al campo para la segunda mitad, no pasaría nada.

El partido, pese a todo, continuó engordando la goleada del líder con los mismos goles que en el primer tiempo. Adrien Goñi, con una bonita falta a la base del poste, hizo el quinto en el minuto 50, mientras que Barace puso el 0-6 al rematar un centro raso de Rodrigo. Aún quedaba más de una intrascendente segunda mitad, y es que Yasin puso el séptimo gol definiendo ajustado, y Rodrigo completó la goleada y su triplete particular, llegando a los 31 tantos, a falta de cuatro minutos.