Nuevo reto para los blanquiazules Los jugadores del Náxara hablan y hacen piña sobre el césped de La Salera antes de comenzar su partido frente al Hospitalet.. :: sergio martínez El Náxara se enfrenta al Langreo deseando repetir el último partido, pero con la necesaria prudencia FÉLIX DOMÍNGUEZ Sábado, 2 junio 2018, 00:41

Nájera. Saben que es muy difícil repetir el partido tan redondo que les salió el pasado sábado frente al potente Hospitalet, por eso los jugadores del Náxara y su técnico no se olvidan de cargarse de prudencia ante el encuentro de esta tarde en La Salera. Les espera la Unión Popular de Langreo. Tampoco será fácil lograr un resultado ante los asturianos como el cosechado frente a los catalanes, pero confían en sus posibilidades goleadoras como lo han venido haciendo a lo largo de la temporada.

El técnico de los najerinos, Diego Martínez, considera que el conjunto asturiano puede ser más peligroso que el Hospitalet. «Ambos son equipos formados para ascender, son potentes, con una mezcla de veteranía y juventud, pero los de Langreo tienen más peligro porque son más ofensivos».

Jugador por jugador, Martínez ha ido tratando de grabar en las cabezas de sus pupilos los peligros del rival. La idea del míster es mantener la costumbre de ser firmes en las convicciones futbolísticas de las que hace gala el Náxara. Aunque no se hayan enfrentado, ambos conjuntos tienen actualizada la información del adversario. Si en Langreo se están valiendo de las notas que les aporta su jugador Aimar Gulín, ex del Haro, que les ha hecho saber que el Náxara «es un equipo muy completo» y que «la gente aprieta mucho en La Salera», el entrenador najerino ha conseguido un buen dossier del equipo asturiano.

Los blanquiazules han ido recuperando a los jugadores que tenían tocados y es posible que alguno de ellos pueda ser de la partida. No obstante, su preparador no suele ser partidario de hacer cambios cuando las cosas salen bien, como es el caso, salvo que haya detectado en el equipo rival alguna característica que le incite a alinear a algún jugador en concreto para tratar de neutralizarla, pero eso no suele salir del vestuario.

En cuanto a los azulgrana, que podrán contar con toda la plantilla a excepción de los lesionados de larga duración, lo más probable es que alineen de inicio el mismo once que se impuso al Alondras por 0-3.

En las gradas de La Salera, además de los incondicionales najerinos, se espera la llegada de un grupo de hinchas del Calahorra (Crianza Rojilla) dispuestos a dejarse las gargantas apoyando a los locales, además de gente de Logroño, Haro y otras localidades. De Asturias llegarán más de 200 seguidores.