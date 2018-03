El Náxara resuelve a tiempo Maiso juega de espaldas a la portería en una acción del primer tiempo. :: sergio martínez Los najerinos vencen a un Berceo que resistió muchos minutos SERGIO MARTÍNEZ LOGROÑO. Martes, 6 marzo 2018, 14:07

No tuvo el Náxara una cómoda tarde ayer en La Isla, pero finalmente acabó por hacer buena su superioridad sobre el Berceo para mantener el ritmo de sus compañeros de 'play off'. Resistieron muchos minutos los verdes, con un sobresaliente trabajo colectivo no sólo para no encajar goles, sino para conceder pocas oportunidades al Náxara, pero la insistencia blanquiazul terminó por resolver el encuentro en la segunda mitad.

0 BERCEO 3 NÁXARA Berceo Guillermo, Javi López, Ignacio Eguren, Sergio Pellejo, Navajas, Jonathan (Miguel, m. 58), Gabriel, Zangróniz (Vildosola, m. 72), Álvaro, Rodrigo (Mancebo, m. 65) y Andrés Peso. Náxara Raúl Heras, Adrián, Moisés, Nika, Pablo, Emilio, Miguel, Lozano (Rubén De Val, m. 78), Achi, Sergio Tamayo (Rojo, m. 70) y Maiso (Javi Martínez, m. 56). Goles 0-1, m. 70. Adrián; 0-2, m.76. Javi Martínez; 0-3, m. 77. Rojo. Árbitro Andrés Martínez, Alejandro Viela y Jorge Ruiz. Amonestó al local Gabriel y al visitante Adrián.

Los primeros acercamientos del partido corrieron por parte de los locales, pero el Náxara fue asumiendo el mando sin dejar demasiado a su rival crecerse, con una buena ocasión de Sergio Tamayo al cuarto de hora en un disparo que sacó la defensa antes de que entrase. Los najerinos tenían la posesión y jugaban en campo contrario, con Moisés desde el centro de la zaga, Emilio y Miguel tratando de encontrar a sus compañeros más ofensivos. Sin embargo, el repliegue del Berceo resultaba muy efectivo para que Guillermo estuviese relativamente sencillo bajo los palos.

Achi se ofrecía en esa zona de tres cuartos buscando algo de chispa en el juego visitante para desequilibrar el partido, pero la tarea era compleja. El mediapunta tuvo una buena ocasión con un remate por encima del larguero al borde del descanso, mientras que Pablo también intentó antes un remate acrobático a centro de Lozano sin éxito. También el Berceo tuvo su ocasión antes de que concluyese el primer tiempo, en una falta rase de Zangróniz que repelió con apuros Raúl Heras.

El segundo tiempo mantuvo el guión, con dominio visitante y acercamientos cada vez más peligrosos, cuando el paso de los minutos empezaba a hacer mella en el Berceo. Maiso, tras una bonita jugada remató al lateral de la red, y después Lozano tuvo otra gran ocasión en una acción que Guillermo salvó con el pie. La insistencia del Náxara terminaría por encontrar recompensa en el minuto 70, cuando Adrián resolvió casi sin ángulo pese a que el Berceo casi salvó sobre la línea.

El trabajo de los verdes quedaba anulado, abriendo un partido que el Náxara resolvió entonces sin tiempo a réplica. Javi Martínez ajustó para hacer el segundo mientras que Rojo, de remate cruzado, hizo el definitivo 0-3 en el minuto 77.