El Náxara logra un triunfo de fe El najerino Madero grita a su compañeros para que mantengan la línea adelantada al defender una falta en contra. :: F. D. Miguel da el triunfo a los locales con un gol en el tiempo añadido y tras un duelo que el Haro empató por dos veces FÉLIX DOMÍNGUEZ Nájera Martes, 5 diciembre 2017, 10:29

Gran partido el disputado ayer en La Salera, si no de un fútbol de calidad, sí de intensidad y lucha por ambos contendientes. Al final se llevó el gato al agua el equipo que tuvo más fe y luchó hasta el último instante por lograr la victoria. Ese fue el Náxara que, si bien había visto cómo por dos veces los jarreros les igualaban en el marcador, nunca dio por bueno el empate y se lanzó a por el triunfo con una fe que no es desconocida por estos pagos. Sólo hay que recordar los encuentros del último 'play off' de la pasada temporada. Miguel, en el tiempo añadido, marcaba el gol de la victoria.

3 NÁXARA 2 HARO Náxara Heras, Madero, Eloy, Nika, Albert, Emilio, Miguel, Pablo (Rojo, m. 78), Javi Martínez, Muri (De Val, m. 72) y Lozano (Sergio Tamayo, m. 85). Haro Javi Pérez, Joseba, Sabando, Collado (Carmelo Sota, m. 46), Baquedano, Martín, Josu, Pirri (Josua, m. 61), Conde (Loza, m. 87), Asier y Txejo. Goles 1-0, m. 27. Javi Martínez. 1-1, m. 50. Conde. 2-1, m. 68. Eloy. 2-2, m. 82. Conde (p.). 3-2, m. 90+. Miguel. Árbitro Millán Bárcenas, con González y Ceniceros. Amonestó a los locales Muri, Rojo y Emilio, y a los visitantes Baquedano y Martín.

El míster local, Diego Martínez, condicionado por las bajas de dos de sus titulares -Orodea y Achi- situó al lateral izquierdo Pablo en la zona de creación y, además, a pierna cambiada, casi como extremo derecho, y al centrocampista Muri en el puesto de Orodea. El lateral izquierdo lo ocupó Albert.

Así las cosas el partido comenzó con bastante igualdad entre ambos contendientes, disputándose el juego en el centro del campo.

A pesar de que la primera llegada con cierto peligro fue en el primer minuto, con un centro de Lozano que se paseó por delante de la portería de Javi Pérez, sin que ni delanteros ni defensas la llegasen a tocar, las llegadas a las áreas solían morir sin crear serios problemas. Minutos más tarde, el blanquinegro Conde, aprovechando una pérdida de balón de Pablo en la línea de medios, se plantó solo delante del meta Heras y tiró fuera por poco.

Al filo de la primera media hora, una internada de Lozano por la banda izquierda la culminó con un centro en parábola que superó a Javi Pérez por alto y en el segundo palo, Javi Martínez, libre de marca, cabeceó a gol. El tanto desató el delirio en las gradas, ya que por la marcha del encuentro nadie parecía esperar que se llegase al descanso con algún gol en el marcador.

Los jarreros parecieron reaccionar y, siguiendo con la tónica del juego en el centro del campo, fueron los que lograron llegar algo más y con mayor peligro a la meta rival. Primero fue Baquedano el disparó fuera por muy poco, más tarde Conde obligó a Heras a realizar una buena intervención y al filo del descanso, el primero sacó una falta cerca del área y el cuero se estrelló en el poste.

Tras el descanso y con Carmelo Sota supliendo a Collado, los de Haro salieron dispuestos a empatar y a los cinco minutos de la reanudación lo lograron, fue una buena jugada de Baquedano que Conde selló con el gol. Los blanquiazules no se conformaban con la igualada y en el minuto 68, Eloy resolvía un barullo en el área tras un saque de esquina de Emilio en el que tal vez Javi Pérez pudo hacer algo más, y adelantaba a los najerinos.

A falta de ocho minutos para los 90, el árbitro señalaba penalti por derribo de Rojo a Conde dentro del área y éste volvía a empatar la contienda. Los locales, lejos de dar por buena la igualada y con los de Aranzubía tratando de mantener el resultado, se plantaron ya en el tiempo añadido ante la meta de Javi Pérez y Miguel, con un toque sutil y cierta connivencia del guardameta, establecía el definitivo 3-2, para algarabía de los muchos hinchas locales y desesperación de los también numerosos aficionados jarreros.