HOSPITALET NÁXARA ASCENSO A SEGUNDA B El Náxara busca volver 'vivo' de Hospitalet El entrenador najerino, Diego Martínez, charla con sus jugadores en el último entrenamiento en La Salera, el viernes pasado. Los blanquiazules, con algunas bajas, tratarán de plantar cara al equipo catalán, y que la eliminatoria se resuelva en La Salera

Nájera. El Náxara disputa a partir de las 18.00 horas, en Hospitalet de Llobregat, su primer partido de la eliminatoria inicial del 'play off' de ascenso a Segunda B, y lo hace frente al tercer clasificado del grupo catalán de la Tercera División, el Hospitalet, un equipo que terminó con los mismos puntos que el segundo de su grupo y que está formado por una mezcla de gente veterana y joven, la mayor parte de ellos con experiencia en categorías superiores.

La expedición najerina llegó ayer a la segunda población de Cataluña por número de habitantes, pasadas las 14.00 horas y tras asentarse en el hotel y comer, disfrutaron de unas horas de relax para recuperarse de las algo más de cuatro horas de autobús. Después tenían previsto realizar un paseo por la ciudad, antes de cenar y retirarse a las habitaciones para descansar.

Hoy, cuando llegue la hora del partido, se van a encontrar en primer lugar con un estadio con capacidad para más de 6.000 espectadores y un terreno de juego de hierba artificial. Sobre el mismo deberán hacer frente a un equipo que a lo largo de la actual temporada ha perdido cuatro partidos en casa, aunque en su haber se puede contabilizar haber derrotado al campeón del grupo, el Español B, un conjunto que se mantuvo imbatido hasta un par de jornadas antes de enfrentarse a los de Hospitalet.

En su plantilla, de 21 jugadores actualmente, cuenta con el máximo goleador del grupo catalán. Se trata del uruguayo Manzi, que ha marcado 17 tantos y que, según el entrenador blanquiazul, Diego Martínez, «es un delantero rematador nato, al que no debemos dejarle jugar cómodo, porque si le das tiempo en el área tiene una gran capacidad rematadora y no hay que permitírselo».

Los najerinos han viajado al completo, aunque no podrán contar con los defensas Nika y Yécora, ambos lesionados, aunque es probable que puedan a estar recuperados para el partido de vuelta. Con algunas dudas en la zaga, el once inicial blanquiazul no variará mucho del que ha saltado últimamente al campo hasta que, una vez asegurado el 'play off', el míster comenzó a realizar algunas rotaciones para dejar descansar a los más habituales. Junto al equipo habrá cerca de dos centenares de aficionados najerinos.