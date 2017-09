El Náxara arrolla a una Oyonesa sin respuestas Achi dribla a Acobi antes de marcar el tercero. :: Sonia Tercero MARTÍN SCHMITT Logroño Martes, 26 septiembre 2017, 13:32

El Náxara no tuvo contemplaciones y pasó por encima a una Oyonesa que no tuvo capacidad de respuesta y que perdió a su mejor jugador, Endika, en el 42 al luxarse el dedo meñique de su mano derecha. Una baja que complicó todavía más a los alaveses, que no llegaron a disparar entre los tres palos en todo el partido.

0 Oyonesa 5 Náxara Oyonesa Acobi, david Sainz, David Santamaría, Iñigo, Alberto, Borja, Braian (Asier, m. 18), Iván, Miguel, Endika (César, m. 42) y Danny (Javi Garrido, m. 70). Náxara Heras, Madero, Pablo, Miguel, Nika, Emilio, Javi Martínez, Muri (Albert, m. 77), Orodea (Rojo, m. 65), Achi y Sergio (Lozano, m. 57). Goles 0-1, m. 22, Orodea. 0-2, m. 56, Muri. 0-3, m. 74, Achi. 0-4, m. 88, Javi Martínez. 0-5, m. 90, Lozano. Árbitro Bárcenas. Amonestó a Muri (Náxara). Incidencias 300 personas en el Oion Arena

El Náxara rezuma calidad por todos sus poros, aunque ayer le faltó fluidez, sobre todo en el primer tiempo. Pese a ello, en su primera jugada de toque, Orodea consiguió abrir la lata de una Oyonesa que se defendía bien pero que no encontraba la manera de inquietar a Heras, que prácticamente no tocó el balón.

Tras las lesiones de Endika y de Braian, un rato antes, la Oyonesa se fue quedando sin aire y el Náxara pisó el acelerador. Tuvo que esperar a la segunda parte (en el 56) para marcar el 0-2, que marcó Muri tras recibir una buena asistencia de Achi, que luego marcaría el tercero. Fue en un balón que encontró el delantero en el área, esquivó la salida de Acobi y definió a placer. El partido ya estaba sentenciado. Solo faltaba saber cuántos goles más marcaría el cuadro de Diego Martínez.

Fueron dos en los últimos minutos del encuentro. Ante una Oyonesa que acabó claudicando, Javi Martínez anotó de cabeza el cuarto. El quinto fue obra y gracia de Lozano, que reemplazó a Sergio, con una exquisita vaselina. De esta manera, con paciencia y pegada, el Náxara se mete en la zona noble de la clasificación.