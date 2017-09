Edu Martín saca petróleo de La Ribera para el Agoncillo Edu Martín intenta el remate desde el suelo :: juan marín V. S. Martes, 5 septiembre 2017, 13:02

logroño. Apenas dispuso de 40 minutos sobre el campo de La Ribera, pero el veterano Edu Martín revolucionó el partido y sacó petróleo para el Agoncillo. En un choque igualado y de escasas oportunidades en ambas áreas, Edu Martín saltó al campo como una locomotora. Entró en el minuto 53 y en el 56 ya puso en apuros a la defensa del Villegas con una serie de bicicletas y un lanzamiento que la defensa desvió a córner. Otros tres minutos más tarde, una jugada por la banda derecha del Agoncillo acababa con un pase al área y con el protagonista del encuentro rematando desde el suelo ligeramente desviado. Fue Edu Martín, quién si no, el que sacó un penalti, discutido por el Villegas, con un pase al área que golpeó en la mano de un defensor. Lo metió él mismo, de igual forma que casi al borde del final, cuando recibió otra falta y anotó su segundo tanto desde los once metros.

0 VILLEGAS Leo, Merino, Antón, Ciucu, Espina, Boadi, Bezares, Vitín (Allan, m. 72), Javi (Kone, m. 46), Urquía (Andy, m. 63) y Boriko. 2 AGONCILLO José Mari, Huerta, Castillo, San Ildefonso, Pesquera, Sicilia, Isma, Pablo Torres (Pirri, m. 64), Varea, Luisja y Joseba (Edu Martín, m. 53). Goles 0-1, m. 70. Edu Martín. 0-2, m. 89. Edu Martín, de penalti. Árbitro Moreno Pardo, con Bezares y Alfonso. Amonestó a los locales Merino y Boriko y a los visitantes Pablo Torres, Edu Martín, Pirri e Isma. Incidencias Unos 150 aficionados.

Fue un duro castigo para el Villegas, que en la primera mitad contó con un par de buenas ocasiones de Urquía. Pero a los de Madre de Dios les faltaba el remate, al igual que a los avioneros, demasiado romos y especulativos hasta la entrada de Edu Martín.