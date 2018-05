PLAY OFF A SEGUNDA B SD LOGROÑÉS 1 - TARAZONA 1 LA SD LOGROÑÉS CONSUMA SU ADIÓS Ledo y Saúl se echan las manos a la cabeza durante un momento del encuentro. :: / Antonio Díaz Uriel El tempranero gol de los aragoneses en Las Gaunas echó por tierra buena parte de las ilusiones riojanas de remontar el 3-1 del encuentro de ida 1 |Los blanquirrojos caen eliminados del 'play off' tras no pasar del empate ante el Tarazona IÑAKI GARCÍA Logroño Martes, 29 mayo 2018, 18:00

Antes de lo que hubiera deseado, la Sociedad Deportiva Logroñés dio ayer por concluida la temporada. Los blanquirrojos no pasaron del empate frente al Tarazona en Las Gaunas (1-1), por lo que el 3-1 conseguido por los zaragozanos en el partido de ida resultó suficiente para que los riojanos dijeran adiós al curso en la primera ronda del 'play off' de ascenso a Segunda División B.

1 SDL Benji, Adriano (Tenorio, m. 57), Saúl, Ledo, Liébana, Rojas, Herce, Naceur, Israel Losa (Dani Suárez, m. 8), Imanol y Leo (Rubén Peña, m. 74). 1 TARAZONA Montiel, Carlos Javier, Molinos, Oli, Lumbreras, Antonio, Jamelli (Lanzaro, m. 89), Míchel Sanz, Roy (Guille, m. 65), Soto y Edipo (Ballarín, m. 87). GOLES: 0-1, m. 6, Soto; 1-1, m. 55, Imanol. ÁRBITRO: Álvaro José Clavería. Amonestó a los locales Adriano, Rojas y Herce, así como a los visitantes Montiel y Oli. INCIDENCIAS: 2.576 espectadores en Las Gaunas, según los datos ofrecidos por la SD Logroñés. Nutrida presencia de aficionados del Tarazona, que celebraron con sus jugadores la clasificación para la siguiente ronda del 'play off'.

Los de David Ochoa afrontaban el duelo con ganas de demostrar que eran capaces de darle la vuelta a la eliminatoria, pero bastaron diez minutos para que buena parte de esas ilusiones se evaporaran sin remedio. En ese tiempo, los locales tuvieron que hacer una sustitución por la lesión de Israel Losa y, lo que fue más grave, encajaron un gol que hacía más complicada aún la remontada. Soto botó un lanzamiento de falta, la barrera desvió la trayectoria y Benji no pudo evitar el tanto. Mazazo para los logroñeses y alegría inmensa para los aragoneses, que veían muy cerca el pase.

La Sociedad Deportiva Logroñés acusó el golpe y los blanquirrojos completaron una primera parte muy floja. Desordenados y sin criterio, apenas les duraba el balón en su poder y el Tarazona no tenía ningún problema para mantener su ventaja. Es más, antes de alcanzarse el descanso los visitantes pudieron hacer algún gol más, pero Edipo estrelló su disparo en el palo de la meta logroñesa. Los acercamientos locales, mientras, se resumieron en dos cabezazos, uno de Naceur y otro de Leo, y en un disparo de falta de Adriano. Ninguno de ellos encontró portería. Montiel no sudó. Ni una tuvo que parar y así es muy difícil remontar un marcador adverso. Imposible, más bien.

Intento de reacción

La segunda parte tampoco empezó bien para los riojanos. Seguían bastante perdidos sobre el terreno de juego y, además, estaban obligados a arriesgar si querían tener alguna opción de remontar. Así, el Tarazona volvió a tener en sus manos la opción de dejar más sentenciada todavía la eliminatoria, pero Benji estuvo bien ante un tiro libre de Jamelli, el mejor de los visitantes junto a Edipo, y en un mano a mano frente a Soto. Y justo después de esa jugada, la Sociedad Deportiva Logroñés anotó el empate. Liébana mandó un pase en profundidad a Imanol, el delantero no hizo un buen primer control, pero no dio el balón por perdido. Su fe tuvo premio y el ariete metió el pie para batir a Montiel. Las esperanzas blanquirrojas aumentaban pero la clasificación estaba aún lejos. Necesitaban dos goles para forzar la prórroga.

Ochoa arriesgó dando entrada e Tenorio en sustitución de Adriano y dejando de lateral a Naceur, pero la SDL no consiguió encontrar huecos en el entramado defensivo local. Todos sus ataques llevaban muchas más gotas de corazón que de cabeza y de ideas y el pase del Tarazona no estuvo en peligro en ningún momento. Además, los zaragozanos supieron dormir bien el juego cuando los locales atacaban más y consiguieron no sufrir demasiado. Así se llegó al final, con los jugadores de la Sociedad cabizbajos y con los del Tarazona celebrando su éxito junto a sus aficionados. Los de Ochoa se despiden hasta el próximo curso.