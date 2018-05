La SD Logroñés comenzó ayer a preparar su duelo ante el Tarazona

logroño. La plantilla de la Sociedad Deportiva Logroñés comenzó ayer a preparar el enfrentamiento del próximo domingo ante el Tarazona. Los blanquirrojos regresaron a los entrenamientos tras la jornada del descanso del lunes y volverán a ejercitarse tanto mañana como el viernes en Pradoviejo.

La principal preocupación para David Ochoa, técnico de los riojanos, reside en la portería. Andrés Pinillos tuvo que ser sustituido el pasado domingo en el duelo ante el Tedeón por culpa de un golpe en la rodilla y todo hace indicar que será baja en tierras aragonesas.

Así, está claro que Benji será el guardameta titular y durante esta semana se ejercitarán con el primer equipo tanto Álvaro como Jordi, cancerberos de conjunto de Liga Nacional Juvenil de la entidad. El primero lleva sin jugar desde el pasado 18 de marzo por culpa de una lesión y el segundo fue el sustituto de Pinillos frente al Tedeón. Después de la semana de entrenamientos, Ochoa tomará una decisión.

El dueño del banquillo logroñés también está a la espera de saber si podrá contar con Bruju. El mediapunta fue amonestado frente al bloque navarretano y traía cuatro amarillas de la primera mitad de la temporada, cuando defendía la camiseta de la Arandina. Hoy se confirmará si el futbolista debe cumplir sanción ante los zaragozanos o no.

Por lo demás, David Ochoa tiene a su disposición a toda la plantilla, por lo que no tendrá dificultades para presentar un once con los más habituales. Aquellos que forman la base sobre la que se ha asentado una campaña sobresaliente, sólo superada por un Calahorra de récord. Ahora, los logroñeses quieren poner la guinda en el 'play off' con el ascenso a Segunda B. El momento decisivo del curso ha llegado.