La SD Logroñés afronta una salida complicada frente al Anguiano

logroño. De todos los partidos que se juegan esta tarde en el grupo riojano de Tercera División el que parece más igualado, a priori, en la lucha por las primeras posiciones de la tabla es el que enfrenta en Isla al Anguiano y a la Sociedad Deportiva Logroñés.

Los serranos no pueden dejarse más puntos sin sumar si quieren, al menos, pelear por entrar en el 'play off' de ascenso a Segunda División B. Actualmente ven la cuarta plaza a once puntos, pero les queda por jugar su partido aplazado frente a la UDL Promesas. Los de David Ochoa, por su parte, buscan seguir tras la estela de un Calahorra que se ve las caras, también fuera de casa, con la Oyonesa, colista del grupo. Los alaveses, eso sí, se han reforzado bastante en las últimas semanas y en la jornada pasada le pusieron las cosas difíciles en La Salera al Náxara.

El duelo entre rojillos y oyoneses no será el único del día en el que se encuentren equipos de la zona de 'play off' con otros que están en descenso. Así, el Casalarreina espera la visita del Náxara en El Soto y el Haro acude a La Estrella para citarse con un Calasancio que no quiere que se escapen los conjuntos que le preceden en esa tabla clasificatoria.

A la espera de algún tropiezo entre los primeros se encuentra el Varea, que acude a Sendero para jugar contra un Arnedo que parece haber encontrado la tranquilidad, ya que cuenta con diez puntos de ventaja sobre el descenso.

La jornada del grupo XVI se completa con cuatro encuentros más: Berceo-Yagüe, Pradejón-River Ebro, Tedeón-Agoncillo y Alfaro-Villegas.