NÁXARA «El Langreo tiene mucho nivel» Eduardo Aranzubía sobre el césped de La Salera. :: F. D. El delegado del Náxara, Eduardo Aranzubía, ha vivido de cerca los últimos 'play off' F. DOMÍNGUEZ NÁJERA. Jueves, 31 mayo 2018, 10:29

Después de una larga trayectoria como jugador en el Náxara, «estuve desde alevín hasta los 33 años», el actual delegado del equipo blanquiazul, Eduardo Aranzubía, es toda una institución en el conjunto de La Salera. Una vez colgadas las botas (aunque aún sigue jugando en veteranos) y tras pasar tiempo como aficionado o ayudando al club, desde hace cuatro temporadas es el delegado del equipo y por lo tanto, le ha tocado vivir de cerca los últimos 'play off'.

Tras la gran tarde de fútbol ofrecida por los pupilos de Diego Martínez el pasado sábado ante el Hospitalet, Aranzubía reflexiona. «Este año parece que llegábamos a las eliminatorias del ascenso con peores sensaciones que el año pasado», reconoce. Y lo achaca a que «en 2017 tuvimos que lograr meternos en el 'play off' en los últimos diez partidos, con lo que llegamos a tope, y este año ya estábamos clasificados con cuatro o cinco jornadas de antelación, la dinámica era diferente».

A ello se sumó el resultado del sorteo. «Nos tocó el tercero del grupo que, si no es el más fuerte de todos, es el segundo», explica. Sin embargo, tal y como viene sucediendo con los najerinos, a rival más fuerte, más empeño en pasar. «Jugamos allí y nos dimos cuenta de que se podía aspirar a pasar y ya en la vuelta, ¿qué se puede decir? Reconozco que en esas mismas circunstancias - continúa- siempre dices, aunque sea con la boca pequeña, que se puede pasar, pero lo que yo no me esperaba es que fuera de esa forma, ya que nuestra superioridad fue clara, especialmente en la segunda mitad, en la que hubo momentos que ellos estaban totalmente sobrepasados».

«Esperaba pasar, pero no de la forma que lo hizo el equipo, con tanta superioridad sobre el rival»

En cuanto al próximo rival, la Unión Popular de Langreo, el delegado najerino indica que por los informes que van viendo, «es un equipo preparado para ascender, ya que son todos ex Sporting, ex Oviedo... jugadores con un montón de partidos en Segunda o Segunda B. Con decirte que un jugador como Aimar Gulín, al que conocemos del Haro y que a mi parecer era de los tres mejores de la Tercera riojana, ahora es suplente. Eso demuestra el nivel que tiene este equipo».