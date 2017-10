«Los jugadores están con muchas ganas de revertir la situación» Los jugadores de la UDL saben que este partido puede ser el punto de inflexión que necesitan y así lo estima también su entrenadorSergio Rodríguez Entrenador de la UD Logroñés CARLOS FERRER LOGROÑO. Sábado, 7 octubre 2017, 00:57

Sergio Rodríguez está seguro de que frente a Osasuna B, sus hombres van a reaccionar de forma positiva y abandonar el mal momento por el que atraviesa el equipo.

- ¿Qué encuentro espera ante otro filial?

SEGUNDA DIVISIÓN B GRUPO II Hoy Gernika-Amorebieta 16 00 Real Sociedad B-Lealtad 18 00 Arenas-Burgos 18 00 Mañana Sporting B-Vitoria 12 00 Tudelano-Leioa 17 00 Real Union-Caudal 17 00 Racing-Athletic B 17 00 Peña Sport-Izarra 17 00 Mirandés-Barakaldo 17 30 UD Logroñés-Osasuna B 18 00 Clasificación EQUIPO PT J G E P GF GC 1 Mirandés 17 7 5 2 0 8 3 2 Burgos 17 7 5 2 0 5 0 3 Sporting B 16 7 5 1 1 16 6 4 Racing 13 7 4 1 2 8 5 5 Real Unión 13 7 4 1 2 6 7 6 Barakaldo 12 7 3 3 1 9 4 7 Tudelano 11 7 2 5 0 6 3 8 Athletic B 10 7 2 4 1 12 6 9 Real Sociedad B 10 7 3 1 3 9 8 10 UD Logroñés 10 7 3 1 3 8 7 11 Caudal 9 7 2 3 2 3 4 12 Leioa 8 7 2 2 3 9 6 13 Gernika 8 7 2 2 3 6 8 14 Lealtad 8 7 2 2 3 6 9 15 Arenas 7 7 1 4 2 9 11 16 Osasuna B 7 7 1 4 2 6 9 17 Vitoria 6 7 1 3 3 8 11 18 Amorebieta 4 7 1 1 5 9 13 19 Izarra 2 7 0 2 5 3 12 20 Peña Sport 0 7 0 0 7 1 15

- Espero un partido difícil como todos los de la categoría. El Osasuna B es un equipo que poco a poco está cogiendo más automatismos, que está mejorando. Es un filial típico de Osasuna, con jugadores fuertes, muy intensos en la disputa y si juegan ahí es porque tienen calidad.

LA FRASE«Me preocuparía más si no creyésemos en lo que hacemos o no generásemos ocasiones»

- ¿Por dónde son más vulnerables?

- Yo creo que es un equipo que no quiere llevar todo el rato el peso del partido. No les importa esperar en tres cuartos. Son muy buenos corriendo en la transición. Tienen jugadores muy rápidos, que hacen daño en la contra. Tenemos que controlar esas situaciones. No están exentos de calidad. Es un buen equipo, al que cuesta ganar. De hecho ha perdido muy poquito, ha competido siempre y será un partido competido hasta el final.

- Parece que los jugadores están dispuestos a cambiar la racha...

- Yo lo palpo en el día a día, en los entrenamientos. Los futbolistas están con muchas ganas de que llegue el partido, de revertir la situación, de encontrar una victoria que nos hace falta. Y vamos a intentar que sea este fin de semana.

- Miguel y Remón son bajas. ¿Cómo lo ve?

- Todos los jugadores son importantes para nosotros y si no está uno, hay otro. Nos fijamos siempre en los que tenemos disponibles. Los que no, cuando estén, nos fijaremos en ellos.

- ¿Espera que este partido sea un punto de inflexión?

- Después de tres partidos seguidos perdiendo en Liga, lo necesitamos. Yo creo que eso redunda en la confianza, en la manera de ver el futuro, en todo. Los puntos, las victorias, se necesitan siempre para ayudar en las demás cosas.

- ¿Ha notado el equipo la mala situación en el aspecto mental?

- En los entrenamientos no me da la sensación de que el equipo esté hundido. Para nada, todo lo contrario. Los jugadores están con muchas ganas, siguen con ese grado de compromiso, de ilusión, que es algo que no debemos perder nunca, al margen de los resultados. Pero cuando las cosas van mejor, todo fluye más fácil.

- Hasta hace tres semanas todo era bueno. Ahora, no. ¿Están preparados para esta situación?

- Esto en fútbol pasa. Lo he vivido en las categorías inferiores, con rachas y dinámicas malas. Siempre se espera, porque el fútbol es así. No conozco a nadie que lo gane todo ni que gane siempre. Me considero bastante equilibrado, en las situaciones positivas y negativas. Intento que no me afecten ni para bien ni para mal. Busco mantener siempre un equilibrio y seguir centrado en lo que creo que es importante, el trabajo diario, las ganas, la motivación, aparte de las correcciones que tenemos que hacer, porque hay que seguir mejorando.

- Ese trabajo diario debe dar resultado...

- Estoy convencido. Desde el primer día que estamos aquí, vemos la ilusión de los jugadores. Vemos su compromiso y las ganas de hacerlo bien. Y tarde o temprano, trabajando de esta manera, las cosas salen. En fútbol lo que se necesita es ganar partidos y nosotros buscamos el camino para ganarlos. A veces no se dan, pero mientras los jugadores estén comprometidos, estén con ganas, estén motivados, la plantilla tiene un nivel suficiente como para sacar las situaciones adelante.

- Tras el toque de atención del domingo. ¿Ha visto reacción?

- El error técnico, el táctico, se perdonan. Hemos sido jugadores y esas cosas pasan, pero lo que no queremos es que quede un resquicio de que se baje el nivel de actitud. En cuanto alguno lo baja un poco, por estado anímico, por circunstancias, nos hace más débiles y lo que queremos es ser fuertes en el conjunto

- ¿Están fallando demasiado en las áreas?

- A nivel defensivo no es tan preocupante, porque ha habido goles que han sido en situaciones extrañas, pero sí que ha habido momentos en que se ha podido evitar llegar a esas situaciones, y lo estamos corrigiendo. Y en ataque el equipo me preocuparía más si no generásemos ocasiones y lo estamos haciendo. Lo que nos preocuparía sería si no trabajásemos como equipo, si no estuviéramos todos unidos, si no creyéramos en lo que hacemos.

- ¿Qué opina de la sanción a Miguel?

- No esperábamos que esa acción, ese comentario, se pusiera en el acta, porque es una situación que se da mucho en el fútbol. Lo que pasó no creo que fuera tan grave, pero nos servirá para que las opiniones que tengamos nos las guardemos para nosotros. Está Fermín y sube Ricardo del filial. Fermín está perfectamente preparado y Ricardo, si hace falta, también. Estamos muy tranquilos.