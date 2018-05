CD CALAHORRA ATLÉTICO LEVANTE PLAYOFF A SEGUNDA B El imbatible Calahorra busca su gran momento Los jugadores escuchan las instrucciones de Miguel Sola en un entrenamiento de esta semana. :: sergio martínez El equipo rojillo abre esta tarde la eliminatoria de ascenso ante un Atlético Levante que infunde mucho respeto SERGIO MARTÍNEZ Domingo, 20 mayo 2018, 00:47

Calahorra. Han pasado diez meses desde que el Calahorra presentase su nuevo proyecto, con una renovada plantilla y entrenador recién llegado, hablando sin tapujos del objetivo para la campaña 2017/18: el ascenso. La temporada ha confirmado que esa meta no era nada pretenciosa, y es que durante la liga el equipo rojilla firmó una actuación de matrícula de honor para acabar logrando con los números más brillantes de todo el país el tercer campeonato consecutivo. Y ahora ha llegado el momento. El ascenso está a dos partidos, a una eliminatoria ante el Atlético Levante que arranca esta tarde en La Planilla.

Precisamente en el feudo calagurritano dijo adiós en las dos últimas temporadas el Calahorra al ascenso, ante el Atlético Saguntino y el Badajoz. Pero es buena manera empezar en casa a forjar el camino final hacia Segunda B. Nunca había llegado el cuadro riojabajeño con unas estadísticas tan abultadas y manteniéndose invicto durante toda la liga. Un hecho que ha llamado la atención de todo el fútbol nacional. No es para menos. De poco servirá, pese a todo, si finalmente no se alcanza el objetivo.

El Atlético Levante no es un rival deseado para un reto de este estilo. Los filiales suelen ser equipos con mucha calidad, una mejor forma física y más capaces de decidir por individualidades. Los granotas parecen estar cortados por ese patrón, logrando un meritorio campeonato en el grupo valenciano después de un gran final de liga en el que remontó para superar a equipos de renombre en su región como el Castellón o el Orihuela.

Durante la liga, tres de sus futbolistas, Aly, Shaq y El Hacen han contado con minutos en Primera División, algo que habla tanto de su proyección como de su nivel actual. «Es un rival que va a venir a hacer gol, a tener el balón, además no sólo tienen gente joven sino también jugadores con cierta experiencia», explicaba ayer Miguel Sola, entrenador del Calahorra.

El equipo riojano tendrá que apostar por las señas identidad que le han llevado a este momento. El Calahorra siempre ha llevado peso de sus partidos, buscando en ataque la incorporación en segunda línea de Barace, Míchel o Goñi y de Rodrigo desde la banda izquierda, y ha mantenido en gran parte de sus partidos la portería a cero gracias a un trabajo defensivo silencioso pero efectivo y que ahora puede ser clave. En cuanto al once, Miguel Sola ha variado mucho a lo largo de la temporada, por lo que resulta una incógnita. Cinco jugadores parecen fijos: Gonzalo, Barace, Almagro, Goñi y Rodrigo. Entre el resto, prácticamente cualquiera podría jugar. «Nosotros no tenemos once titulares, sino 17 o 18. Tener tantas soluciones es algo fundamental en una eliminatoria», explica el técnico.

El Calahorra debe ser fiel a su estilo. Recordar las eliminatorias de Copa ante el Real Unión y el Leioa, su victoria en Las Gaunas, el duro empate ante el Náxara, las tardes de goleadas... Vencer hoy es clave para alcanzar la última meta.