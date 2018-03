TERCERA DIVISIÓN Un Haro sin ideas cae en El Mazo Jugadores de la SDL y el Haro se disponen a defender y a atacar un saque de esquina. :: donézar La SD Logroñés consolida la segunda plaza y deja a doce puntos a los locales en un partido plagado de reencuentros JÖEL LÓPEZ Martes, 27 marzo 2018, 12:02

Haro. El partido prometía una buena tarde de fútbol pero el Haro no estuvo. Lo intentó, pero no. La Sociedad Deportiva Logroñés supo desde el principio lo que quería y supo conseguirlo con orden y eficacia. El color en las gradas, la rivalidad y los reencuentros, aunque a algunos aficionados no les gusten, quedaron en un segundo plano por el juego deshilachado y deslavado de unos blanquinegros que, aunque aún tienen una sima de doce puntos que les separa del Varea, no pueden despistarse.

El habitual intercambio de golpes del principio de partido presagiaba un encuentro bonito. Los visitantes intentaban entrar por dentro y los jarrero empezaban a ver a Conde oscilar como un péndulo de una banda a otra en busca del gol.

Haro Javi, Josu, Loza, Txejo, Sabando (Sabando min. 82), Josua, Collado (Joseba min. 67), Eneko, Sota, Conde, Montori (Molinos min. 73) S.D. Logroñes Benjamín, Diego, Oscar, Miguel, Fernando, Javier, Sergio, Jorge (Adriano min. 65), Leonardo, Abdenaceur (Daniel min. 77), Imanol (Alberto min. 89) Goles 0-1 Leonardo min. 39; 0-2 Imanol min. 43 Árbitro García Jiménez asistido por Vélez y Lázaro. Amonestó a Txejo del Haro y a Leonardo y Fernando de la S.D. Logroñes. Incidencias 500 personas en El Mazo.

Una buena jugada del Haro por la banda derecha, iniciada por el goleador local habilitó a Josu que, bailando sobre la línea del área grande lanzó un disparo precioso, tocado y curvado que acabó en el palo izquierdo de la portería rival.

A partir de ahí, el presagio se convirtió en un mal recuerdo. La SD Logroñés mantuvo el orden, algo que no perdió en los noventa minutos y aunque la movilidad de Conde era, por momentos, desquiciante, lo cierto es que el delantero parecía un náufrago agitando los brazos.

Sin muchos aspavientos ofensivos, el visitante se iba encontrando cada vez más cómodo, controlando los tiempos del encuentro. Que no lo hiciera antes fue culpa del excelente partido que cuajó Sabando, siempre seguro al corte y con la mejor solución en la cabeza.

Cuando el descanso asomaba la cabeza, el Logroñés encontró el camino del gol. Dos veces. Los pupilos de David Ochoa, uno de los reencontrados, vieron en la banda derecha de su ataque una vía de agua y la aprovecharon. Por ahí consiguieron descoser la defensa del Haro. En una rápida jugada el portero local salió en falso en su segundo palo, Leo remató de cabeza flojo pero lo suficientemente bombeado para evitar a un Javi descolocado. Y cinco minutos después, siempre antes del descanso, Imanol recibió en la frontal de área tras otra cuchillada de la SD Logroñes por el centro y con paciencia y puntería pudo batir con un tiro por bajo y curvado, como una pelota de béisbol, al portero y al defensa que le encimaba. Después del gol, el Haro tuvo una ocasión perfecta para coger el partido, de nuevo, por la pechera pero la pelota no entró.

Y por fin, el descanso. Llegaba tarde pero llegó. Lo bueno de ir por detrás en el marcador es que no tienes nada que perder. El Haro apretó más, adelantó la presión e intentó forzar al rival al fallo, pero no lo consiguió. El Logroñes se sintió cómodo defendiendo e intentando algún que otro latigazo aprovechando las urgencias de los locales.

Los jarreros pusieron empeño pero poco fútbol, poco juego con la pelota y, aunque Aranzubía hizo cambios fomentando el ataque, el Haro apenas inquietó la portería rival en la segunda parte. Con el orden y la recompensa obtenida por la eficacia, la SDL se llevó los tres puntos de El Mazo.

Viejos conocidos

El estadio blanquinegro presentó un gran aspecto. El club designó este partido como día del club y las gradas estaban trufadas de blanco, negro y rojo y con dos fanfarrias rivalizando en cánticos y arengas.

Además, la visita de muchos exjugadores, cinco de ellos dejaron la disciplina blanquinegra la temporada pasada, generó expectativas.

La mayoría de ellas eran buenas y alguna mala. Unos pocos aficionados recibieron con una lluvia de billetes de papel al principio y con pitos durante el partido a esos jugadores que durante bastante tiempo se sentaron en el banquillo local.