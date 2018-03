TERCERA DIVISIÓN El Haro firma un nuevo trámite El jugador jarrero Conde volvió a ser decisivo en el encuentro y en el juego de su equipo. :: / Donézar Un mermado filial apenas inquieta al equipo jarrero que se afianza como cuarto clasificado JÖEL LÓPEZ Martes, 13 marzo 2018, 10:15

Como el burócrata que, sin brillo pero con eficacia, sella uno por uno todos los documentos que tiene encima de la mesa. Así se comportó ayer el Haro en El Mazo. Y así, está cumpliendo con todos los trámites para conseguir el objetivo a final de temporada: el 'play off'.

2 HARO 0 UDL PROMESAS Haro Javi, Baquedano, Josua, Conde (Luigi, m.83), Sabando, Sota (Joseba, m.68), Txejo, Montori (Hidalgo, m. 70), Loza, Ibañez, Collado UDL Promesas Ricardo, Juan, Arza, Héctor (Medrano, m.17), Álvaro, Gordo (Víctor, m. 12), Miguel (Kike, m. 77), Jorge, Muñoz, Guillermo, Sergio Goles: 1-0, m. 7. Collado. 2-0, m. 68. Conde. Árbitro Sánchez Murcia asistido por Santibañez y Viloria. Amonestó a Baquedano, Collado e Ibañez del Haro y a Medrano de la UDL Promesas. Expulsó a Álvaro, de la UDL Promesas por doble amarilla.

Ayer, el trámite se realizó con más comodidad de lo que cabía esperar ya que se produjeron dos variables inesperadas que cambiaron el partido desde el principio.

Una fue el ímpetu inicial del Haro que, a pesar de tener el fuerte viento en contra, buscaba la portería con ganas y fluidez. Esa alegría fue contagiada por el de casi siempre. Conde volvió a acomodarse en la banda izquierda de su ataque para buscar. Y encontró. Esta vez se entendió bien con Loza, de la partida ayer en El Mazo, y de su asociación vino el balón que se levantó por el área rival, acarició el portero en un mal cálculo y recogió Collado que remató con fe.

Y la otra fue la lesión, casi consecutiva, de dos jugadores capitalinos en los primeros quince minutos de partido. Gordo primero y Héctor después abandonaron antes de tiempo el césped obligando a su técnico, José Ángel García, a rediseñar el dibujo táctico gastando dos balas de la recámara.

Estas dos variables dejaron un encuentro de trámite, donde el Haro poco a poco se fue relajando a pesar de tener el control del partido.

Además, Montori, que dispuso de un par de buenas ocasiones no llegó a materializarlas. El delantero lo intentó durante todo el partido pero no tuvo el día y agotado fue sustituido. A pesar de la falta de acierto, los locales no se inquietaban.

Era la grada la que no se fiaba de la facilidad de un partido en el que la renta obtenida no reflejaba el dominio de los blanquinegros.

En la segunda parte se empezaba a escribir el mismo documento pero el equipo filial quería algo más e intentó estirarse un poco más en busca de la sorpresa. Al fin y al cabo, un gol es un suspiro.

El Haro se dejó hacer y, poco a poco, los visitantes iban llegando con el buen hacer de Miguel que lo estuvo buscando en todo momento.

Fue entonces cuando una jugada por el centro con Conde entre los implicados provoca un penalti que apenas fue protestado.

Con dos goles de ventaja y veinte minutos por delante, el rival fue bajando los brazos poco a poco hasta que a falta de 10 minutos, la UDL Promesas se quedaba con diez por la expulsión de Álvaro por doble amarilla.

El Haro siguió controlando el partido y con un rival abatido aparecieron las ocasiones, las posesiones largas aunque no apareció el acierto. Ayer no hizo falta.

Este nuevo trámite, firmado y entregado, pone a los blanquinegros cuartos y muy cuartos, con doce puntos de ventaja sobre el Varea, que volvió a tropezar ayer, aunque tiene un partido menos.

La tercera plaza está en posesión de un Náxara que está a tan solo cuatro puntos aunque los najerinos parecen igual de empeñados en cumplir con el trámite cuanto antes.