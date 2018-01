TERCERA El Haro acelera y pone la cuarta Los jugadores del Alfaro y del Haro pelean por hacerse con el balón. :: / DONÉZAR A pesar de un gran Conde, los jarreros acabaron pidiendo la hora en una victoria justa sobre un Alfaro incapaz JÖEL LÓPEZ Haro Martes, 30 enero 2018, 10:32

En el fútbol hay dos tipos de delanteros: los que tienen ocasiones y los que, si no las tienen, se las inventan. Alex Conde pertenece a la segunda categoría. Ayer, volvió a desatascar el ataque jarrero y puso claridad y talento donde había excesivo respeto y barullo. Parece que no está, que no aparece pero siempre se ofrece y nunca desaparece. Con el gol de ayer, el delantero del Haro suma 24 dianas y es el máximo goleador destacado de todas las categorías del fútbol nacional. Después de la victoria ante el Alfaro, el Haro hace pleno en enero, suma cuatro victorias consecutivas y se afianza en la cuarta plaza de la clasificación.

Solo la mala puntería blanquinegra hizo que el partido acabara de manera agónica con los locales pidiendo la hora y los visitantes volcándose en el área jarrera. El Alfaro llegó con varios refuerzos y un impulso moral tras tres victoria seguidas que le habían aupado en la clasificación.

2 HARO Molluna; Ibañez, Josu, Txejo, Martín (Molinos,m.68), Pirri (Sota, m.75), Labrado (Jordado, m.81), Baquedano, Montori, Josua, Conde. 1 ALFARO Casaus; Guti, Igor, Sastre (Mario León, m.46), Héctor, Baba, Arturo (Melero, m.58) Royo, Jorge (Zorro, m.77), Damián, Carrasco. GOLES: 1-0, m. 19. Pirri; 2-0, m.21. Conde (p); 2-1, m. 47. Jorge. ÁRBITRO: Orio, con Covaleda y y Jiménez. Amonestó a los locales Josua, Ibañez, Martín, Pirri y Josu, y a los visitantes Arturo, Héctor, Moreno, Royo, Jorge, Mario León.

Al inicio del encuentro parecía como si cada equipo jugara con su propio reflejo. Los dos querían la pelota para jugarla y explorar las líneas interiores y sorprender, así, al rival. Como los dos tenían el mismo objetivo, ninguno se salió con la suya. Entonces aparecío Conde que, bastante libre de marca en la banda izquierda, comenzó a jugar y a juguetear con el balón y con el rival.

Dos jugadas que solo estaban en la cabeza del delantero jarrero pusieron a los suyos en el camino. Fue entonces cuando llegó el que faltaba en la ecuación. Pirri se convirtió, otra vez, en la llave maestra de los partidos para su equipo. Da igual la cerradura que se encuentre en el campo, Pirri es capaz de abrir cualquier encuentro. Él fue el autor del primer gol y la víctima del penalti que transformó Conde. En menos de cinco minutos, el Haro parecía sentenciar el partido. Hasta el final de la primera parte, Casaus, el portero alfareño, fue el único protagonista de su equipo. Su brillante actuación permitió al Alfaro iniciar la segunda parte con más vida de la que había demostrado.

Decía Piru Gainza que 2-0 es el peor resultado que un equipo podía tener a favor porque parece sentenciado, pero si el rival marca, se mete de lleno en el partido. Y así fue. El Alfaro empezó con ímpetu y con ganas de ser él quien tuviera la pelota y las opciones. Jorge Rodríguez marcó a los dos minutos y el equipo local quedó aturdido.

Sin embargo, poco a poco, decidió defender de la mejor manera posible: atacando. El Alfaro volvió a ver borroso a Molluna y solo con la falta de acierto local se metió en el partido en los últimos minutos con más inercia que ideas.