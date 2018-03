TERCERA DIVISIÓN Goles con nombre propio Jorge Marín, capitán del Tedeón, ha anotado 13 de los 27 tantos de su equipo, la mayoría claves para sumar SERGIO MARTÍNEZ LOGROÑO. Sábado, 24 marzo 2018, 13:51

Cuando uno piensa en los grandes jugadores de la Tercera riojana siempre pone su mirada en equipos como el Calahorra, la SD Logroñés o el Náxara. Sin embargo, quizá hubiese que plantearse la cuestión de otra manera: ¿Qué jugador es más importante para su equipo? Y ante ella, una de las respuestas más claras es señalar a Jorge Marín. El centrocampista de un Tedeón que lucha por la permanencia ha anotado 13 de los 27 goles de los navarretanos en esta temporada, buena parte de ellos fundamentales para que su equipo sumase.

Es significativo que el jugador estrella del Tedeón sea su capitán y un navarretano. «Desde pequeño he estado en las categorías inferiores del Tedeón, y aunque estuve cuatro años en el Cenicero volví y ya llevo ocho temporadas en el equipo de mi pueblo. Lo normal debería ser que la meta de los niños de Navarrete sea jugar en el Tedeón y que puedan disfrutar con sus amigos de toda la vida y en su pueblo tanto como lo estoy haciendo yo», explica Jorge Marín.

El navarretano siempre ha brillado en el equipo por su calidad técnica y golpeo, pero en esta temporada está llamando más la atención si cabe. Además, algunos de sus tantos han llegado en los últimos minutos, como un arma ya poco secreta de la que el Tedeón hace gala cuando cualquier jugada puede decantar la balanza. Por ejemplo, en la jornada 6 sorprendió al Calahorra con un tanto de falta en el minuto 76 para empatar. Fue el primero de la temporada. Más recientemente, sus goles sirvieron para ganar en esos compases al Yagüe y al Agoncillo.

La importancia de los goles de Jorge Marín está, por lo tanto, más que en su cantidad, en su eficacia, ya que han supuesto nada menos que 14 de los 23 puntos con los que cuenta ahora el Tedeón. «Es algo anecdótico y sería imposible sin mis compañeros. Por ejemplo, no puedo marcar de penalti o de falta si otro no la provoca», explica el capitán.

Facilidad anotadora

En total, 13 dianas que le sitúan entre los máximos goleadores del grupo, empatado con Iñigo del Calahorra y Rubén Peña de la SDL, y rodeado de otros jugadores de equipos de la zona alta más acostumbrados a las grandes cifras. «Siempre he marcado goles pero nunca tantos. El año pasado, por ejemplo, me quedé en 12, quizá porque no logré ningún gol de falta y en esta temporada llevo ya cuatro», apunta.

El Tedeón tiene, sin duda alguna, a uno de los jugadores más desequilibrantes de los equipos que se están jugando la permanencia en Tercera, una lucha en la que los de Gonzalo Sánchez ahora mismo ocupan la antepenúltima plaza, en descenso, pero empatados a 23 puntos con la Oyonesa y el Calasancio. «Aunque suene a tópico debemos ir partido a partido, y por ejemplo tenemos que sumar lo máximo posible en los tres próximos ante el Berceo, el Pradejón y el Calasancio», recalca.

La recta final es la etapa más compleja de la temporada, y ante ella, Jorge Marín da sus claves: «Lo más importante es mantener el grupo, que haya buen ambiente y remar todos en la misma dirección. También tenemos que hacerlo por el club y el trabajo de la directiva».