El filial continúa imparable Titi, al fondo esperando en la frontal un saque de esquina, fue la principal novedad del filial blanquirrojo. :: / Sergio Martínez La UDL Promesas, con Titi en el once titular, golea al Berceo y sigue escalando en la clasificación SERGIO MARTÍNEZ Logroño Martes, 16 enero 2018, 10:42

Hace ya varias semanas que pudo observarse el crecimiento en juego y resultados que estaba viviendo la UD Logroñés Promesas y esas sensaciones no dejan de confirmarse. En la tarde de ayer, el filial superó el tanto inicial del Berceo para sumar su quinta victoria consecutiva, que le sitúa a seis puntos del 'play off', nada menos. Una goleada ante la que poco pudieron hacer los verdes, en un partido que sirvió además para ver el debut de Titi con el Promesas.

6 UDL PROMESAS César, Iglesias, Héctor, Álvaro, Arza, Gordo, Carballo (Medrano, m. 52), Titi (Sergio Benito, m. 64), Adri, Miguel y David Muñoz. 1 BERCEO Guillermo, Javi López, Miguel Echevarría, Gabriel (Javi Castillo, m.58), Ignacio Eguren, Álvaro Ruiz-Olalde, Óscar (David, m. 65), Asier, Dani Viguera, Mancebo (Álvaro Vildosola, m. 58) y Andrés Peso. Goles: 0-1, m. 7. Ignacio Eguren; 1-1, m. 17. David Muñoz; 2-1, m. 39. Iglesias; 3-1, m. 43. David Muñoz; 4-1, m. 53. Iglesias; 5-1, m. 64. Gordo; 6-1, m. 84. Sergio Benito. Árbitro: Guillermo Paz, con Domínguez y Lázaro. Amarilla a Gordo, Iglesias y Medrano de la UDL y a Óscar, Eguren y Álvaro del Berceo.

Los primeros compases no hacían presagiar el resultado final, y es que en el minuto 7 de partido, Ignacio Eguren ponía por delante al Berceo rematando en el área una asistencia de Miguel Echevarría. Los verdes, una de las grandes sorpresas de la temporada, ponían emoción y exigían a su rival, pero no le costó demasiado a la UDL equilibrar el marcador y en el minuto 17 David Muñoz cabeceaba sólo en el área y el portero no lograba atajar el balón.

Tras el empate, los blanquirrojos mantuvieron un ritmo alto, con juego combinativo y rápido para agobiar a un superado Berceo.

Titi tuvo una buena actuación por la banda derecha, integrado en el juego de su equipo, tocando sin fallos y mostrando frescura. Los que marcaron, sin embargo, fueron Iglesias y David Muñoz de nuevo, justo antes del descanso, para dejar el partido casi sentenciado. El defensa remató en el segundo palo un saque de esquina, mientras que el delantero hizo el tercer gol ajustando.

Con tal panorama, el segundo tiempo no tuvo demasiada emoción, engordando la UDL poco a poco la goleada. Iglesias hizo el cuarto con un zapatazo a la escuadra, Gordo, el quinto cabeceando un córner en el primer palo, y Sergio Benito, el sexto y definitivo en un uno contra uno.