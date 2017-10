Duro castigo al Anguiano Fede, que no pudo salir en la segunda parte por lesión, trata de zafarse de dos defensas jarreros. :: F. D. El Haro goleó a los serranos, en un alarde de efectividad, ante un rival al que penalizó mucho el segundo tanto F. DOMÍNGUEZ ANGUIANO. Martes, 10 octubre 2017, 09:50

El Haro goleó al Anguiano en su propio terreno de Isla, en un alarde de efectividad que materializaron las botas de Carmelo Sota y Álex Conde, por dos veces cada uno, y que incluso el primero de ellos estrelló otro balón en el larguero con el meta Marius ya batido.

0 ANGUIANO 4 HARO Anguiano Marius, Félix, Herreros, Escribano, Miguel, Mateo (Chuchi, m. 70), Íñigo, Javi Pavía, Moha, Fede (Jorge, m. 46)y Sotés. Haro Javi Pérez, Ibáñez, Txejo, Martín Gómez, Yosu, Baquedano (Loza, m. 84), Pirri, Collado, Josua, Carmelo Sota (Luigi, m. 76) y Chuchi (Álex Conde, m. 46). Goles 0-1, m. 38. Carmelo Sota. 0-2, m. 63. Carmelo Sota. 0-3, m. 83. Álex Conde. 0-4, m. 89. Álex Conde. Árbitro David Moreno, con Pérez y Zubillaga. Amonestó a los locales Jorge, Sotés y Félix, y a los visitantes Collado, Martín Gómez y Pirri por dos veces (TR. 86).

Comenzó el partido con un toma y daca de ambos conjuntos, pero con escaso juego de calidad. Los blanquinegros, con un centro del campo y una defensa muy poblada, lograban mantener a raya a los locales, que intentaban superar el entramado defensivo rival con balones en largo, pero con escasa efectividad, a pesar de los esfuerzos de Fede que se fajó en serio con la defensa jarrera, aunque sin fortuna de cara al gol.

Superada la primera media hora de partido, un contragolpe por la izquierda de los pupilos de Julio Aranzubía, sirvió para poner un balón alto en el centro del área y allí, Carmelo Sota, sin oposición alguna, conseguía enviar el cuero a las mallas de Marius. La respuesta llegó en la cabeza de Íñigo, pero su remate se fue fuera por poco. Antes de irse al descanso, un error del meta local en el blocaje de un balón que parecía fácil, estuvo a punto de costar el segundo tanto en contra.

Tras el descanso y con Jorge por Fede y Álex Conde por Collado, el partido pareció revolucionarse un poco y ambos clubes buscaron cambiar el marcador. Sin embargo, el nivel del juego no subía en cuanto a calidad, aunque sí en intensidad. La entrada de Conde dio mucha más mordiente a los blanquinegros y fruto de una gran jugada suya llegó el segundo tanto. Su gran internada por la izquierda trajo consigo un rechace de Marius que cayó en las botas de Sota que, de fuerte chut, marcó.

A partir de ahí, los locales se revolucionaron aún más y trataron de acortar distancias por las bravas. A falta de buen fútbol optaban por poner toda la carne en el asador y los del Haro aprovechaban la excesiva precipitación en el juego de los de Óscar Herreros, tanto en el aspecto defensivo como en el ofensivo, sobre todo en éste, gracias a la habilidad de Conde, que por momentos volvía local a la defensa azul.

Tras un remate de cabeza de Íñigo que se fue fuera por poco, llegó una nueva ocasión de Sota, que aprovechando un desajuste defensivo, se plantó delante del meta, pero su balón por elevación se estrelló en el larguero. Las mejores oportunidades de los de Anguiano llegaron siempre a balón parado, pero ni aún así lograron acortar distancias.

Ya cerca del pitido final llegó el tercer tanto jarrero, una mala salida de Marius fue aprovechada por Conde para marcar a puerta vacía. Después llegó la expulsión de Pirri, por doble amarilla, y jugándose el tiempo de prolongación, otro fallo defensivo local propició que, de nuevo Conde se quedase sólo ante el guardameta y le batiese.

Al final, duro castigo para los locales que ven cómo uno de los rivales para conseguir un puesto en el 'play off', no sólo les golea, sino que les aleja de los puestos de privilegio. Definitivamente, los de Herreros no están teniendo suerte con las lesiones en este comienzo y eso les está penalizando mucho.