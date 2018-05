Haro y SD Logroñés se despiden La SDL empatan en casa (1-1) y los jarreros caen en Borja (3-1) LA RIOJA Logroño Domingo, 27 mayo 2018, 20:29

Bien había empezado el fin de semana para los equipos riojanos de la Tercera en su afán por subir a Segunda B, pero mal ha terminado. Tras los éxitos de Náxara y Calahorra, en la tarde de este domingo han llegado las decepciones de SD Logroñés y Haro.

La Sociedad, que traía una pesada losa tras el 3-1 de Tarazona, ha visto cómo sus posibilidades se desvanecían prácticamente cuando, en el minuto 6, el equipo aragonés se adelantaba en Las Gaunas. Un golpe de mala suerte, además: Soto lanzaba una falta que tocaba en la barrera, despistaba a Benji y se colaba.

El gol fue un mazazo para la SDL, que se pasó la primera parte intentando levantarse sin conseguirlo. De hecho, el Tarazona estaba más cerca de marcar su segundo gol, con un poste incluido.

Tras el descanso, la Sociedad salía con otra actitud y algo más de mordiente, pero sin dar mucha sensación de peligro ante un Tarazona que ha dejado muy buena impresión en Las Gaunas. Aún así llegó el gol (tras otra buena ocasión del Tarazona, eso sí), en una jugada algo embarullada en la que Imanol fue el más listo.

Era el 55, quedaba mucho partido y hacían falta dos goles. No se puede decir que la SDL no lo haya intentado, pero sin claridad ni realmente ocasiones claras. Así, fueron pasando los minutos hasta el pitido final. Decepción para la Sociedad, que esperaba como mínimo llegar algo más lejos en este play off.

Haro: todo en la segunda

Mientras, el Haro se plantaba en Borja con una renta mínima y peligrosa: el 3-2 de la ida hacía que cualquier gol local fuera mortal. Así, los jarreros planteaban un partido de control y poco riesgo, intentando no dejar jugar al rival y matar en alguna contra.

La primera parte ha sido perfecta: casi nada de peligro del Borja, y alguna ocasión jarrera, sobre todo una rozando el descanso que era medio gol, pero paró el portero local.

Pero en la segunda el asunto se desbarató demasiado pronto. El Borja salió más decidida y en el 53 marcaba, tras un disparo de Cotoño que remataba Diego.

Al Haro no le quedaba más remedio que cambiar el guión y salir al ataque. Un gol les ponía en la siguiente ronda, pero el segundo del Borja les mataba. Y así fue: una gran galopada del lateral maño Motero acababa en un centro rematado por Tabala.

Era el 76 y aunque el Haro porfió, no pasó gran cosa hasta el final.

O casi el final, porque entre el minuto 90 y la prolongación se vivió una auténtica locura, un carrusel que acabó mal. Primero el portero jarrero, Siro, paró un penalti. Al minuto siguiente marcaba el Haro: 2-1 y esperanza. Pero en la siguiente jugada ampliaba su ventaja el Borja.

Con el 3-1, se le anulaba un gol al Haro, y Baquedano acababa expulsado. Igual de expulsado que el Haro, en fin, porque ahí terminaba el encuentro. Una pena para los jareros y para la SDL. Para ambos, el mismo consuelo: otro año será.