TERCERA DIVISIÓN Diego Martínez dice adiós al Náxara Diego Martínez, en uno de los últimos entrenamientos de la actual temporada. :: F. D. Bajo su dirección en los últimos tres años, los blanquiazules se han clasificado siempre para los 'play off' de ascenso a Segunda B FÉLIX DOMÍNGUEZ NÁJERA. Viernes, 15 junio 2018, 08:15

El entrenador del Náxara, Diego Martínez, abandona la dirección del equipo después de haber permanecido en la misma durante las tres últimas temporadas, en las que consiguió que el club llegase a disputar otros tantos 'play off' de ascenso a Segunda B. Según indicó ayer, su marcha solo tiene una razón: «Necesito descansar un poco de todo esto. Han sido tres años muy intensos en los que he estado muy a gusto en este equipo, con estos chavales, la directiva y la afición, pero he creído que era el momento de hacer un alto y descansar».

Según aseguró, no tiene «ninguna oferta». «No me voy a ningún otro equipo, simplemente que en estos dos últimos años, los 'play off' han sido muy intensos, con momentos muy bonitos, pero también muy duros», dijo. Martínez, que anunció que escribirá una carta abierta a la afición para explicarles su decisión, señalaba que él sigue siendo del Náxara y que es «un najerino más».

Tras su llegada al club blanquiazul en la temporada 2015-2016, el equipo se clasificó en cuarto lugar, con lo que accedió a las eliminatorias para el ascenso, En aquella ocasión cayó eliminado en su enfrentamiento contra el Sanluqueño, con el que empató a cero goles en La Salera y perdió por 1-0 en Sanlúcar.

Cuando más cerca de subir estuvieron fue el pasado año, perdiendo la final con la Peña Sport

Al año siguiente, los najerinos fueron subcampeones , disputando la primera eliminatoria del 'play off' frente al Mar Menor de Murcia (1-1 y 2-1). La siguiente fase, frente al Villarrobledo (1-1 y 1-1 pasaron por penaltis). Sólo en la final cayeron contra la Peña Sport (1-1 y 3-1).

Esta última temporada se deshicieron del Hospitalet (0-0 y 3-0), y en la siguiente ronda derrotaron 2-1 al Langreo y cayeron por 5-0 en Asturias.