ASCENSO A SEGUNDA B NÁXARA Conjurados para seguir adelante
Los jugadores del Náxara regresaron con algunos golpes que esperan superar para el encuentro frente al Hospitalet
FÉLIX DOMÍNGUEZ Nájera Miércoles, 23 mayo 2018, 17:30

La plantilla del Náxara volvió ayer al trabajo tras un lunes dedicado a la recuperación física y mental después del enfrentamiento en el municipal Feixa Llarga de Hospitalet de Llobregat, en un encuentro en el que se debieron emplear a fondo para lograr un resultado que les permite afrontar el partido de vuelta con muchas esperanzas de pasar a la siguiente ronda. «Nos hicieron correr mucho», reconocía el centrocampista Emilio, «pero fueron menos duros en su juego de lo que nos habíamos planteado», remachaba Javi Martínez.

En el entrenamiento de ayer en el campo de La Salera volvió a reinar el ambiente de optimismo entre todos los integrantes del club blanquiazul, optimismo no exento de un enorme respeto por el potencial del rival. Y también responsabilidad ante los próximos 90 minutos que, dado el resultado conseguido en tierras catalanas, podrían ser 120, ya que de repetirse el empate a cero goles se llegaría a la prórroga, tal y como ya ocurriera el pasado año en la primera eliminatoria frente el Mar Menor de la murciana localidad de San Javier. Aunque en esa ocasión, la prórroga se debió al empate a un tanto, el mismo resultado que se había registrado en Murcia.

De Hospitalet, los blanquiazules se han traído, además de un mejor conocimiento del rival, la sensación de que en Nájera pueden sacar adelante la eliminatoria, aunque saben que para ello deberán volver a emplearse a fondo como ya lo hicieran en el primer enfrentamiento. También se han traído algunos golpes y molestias, nada extraño tras un partido con tanto en juego.

No obstante, en principio no debe haber ninguna baja nueva en el equipo, dado que Tamayo estaba ayer mucho más mejorado del golpe en el ojo que le obligó a retirarse a la media hora de juego. Por el contrario, el míster Diego Martínez espera poder contar con alguno de los tres con los que no pudo contar el pasado domingo: Orodea, Yécora y Nika, aunque todo dependerá de la evolución en estos tres días.

El partido del sábado en La Salera se deberá jugar media hora antes de lo que en un principio se había fijado, con lo que la hora de comienzo está prevista para las 17.30. Según indicó el presidente, Marcos Martínez, el adelanto ha llegado por orden de la Federación y debido a la final de la Champions League, a fin de que si hubiera que jugar prórroga, no coincida con dicha final.