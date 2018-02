FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN Choque de realidades 01:41 Chus Fernández intenta un disparo lejano en una acción del primer tiempo. :: / Sergio Martínez El Calahorra cumple una jornada más al derrotar al Casalarreina en un partido en el que Oskar Martín hizo un triplete SERGIO MARTÍNEZ Calahorra Martes, 27 febrero 2018, 11:21

Desde que a mediados de enero La Planilla vivió uno de los mejores partidos de la temporada entre el Calahorra y el Náxara, la monotonía se ha instalado en las filas rojillas. No es pese a ello algo negativo, y es que el Calahorra continúa sacando adelante sin excesivas complicaciones sus partidos frente a rivales de la zona baja de la tabla, esos a los que le costaba más ganar en la primera vuelta.

La semana pasada venció a la Oyonesa, que era entonces colista, y ayer derrotó al que actualmente ocupa la última posición, el Casalarreina, en un partido que supuso un choque de realidades sin lugar a salirse del guion.

4 CALAHORRA Peral, Sito Castro, Eder, Parla, Javi Duro (Cristian, m. 72), Chus Fernández, Barace, Iñaki Toledo, Iñigo Rodríguez (Binke, m. 76), Alain Barrón (Rodrigo, m. 56) y Oskar Martín. 0 CASALARREINA Álex, Pablo (Jon, m. 67), Rubén, Joni, Sasha, Cristian, Yaron, Mario, Ramsés (Saúl, m. 53), Piti (Gabri, m. 53) y Alberto Baztán. goles: 1-0, m. 19. Barace; 2-0, m. 32. Oskar Martín; 3-0, m. 44. Oskar Martín; 4-0, m. 68. Oskar Martín. árbitro: Guillermo Paz, con Ceniceros y Ionut Alexandru. Amonestó a Yaron.

El Calahorra saltó desde el inicio decidido a que su rival no pudiese sorprender, asumiendo la posesión para jugar en campo contrario y buscando las llegadas en segunda línea. Barace hizo gala de sus principales potencialidades en un par de cabezazos dentro del área que fueron detenidos por Álex. El mediocentro, sin embargo, pudo desquitarse en el minuto 19, en un saque de esquina que primero pudieron hacer bueno Oskar Martín e Iñigo, con remates que taponó la defensa, y Barace finalmente ajustó para abrir el marcador.

El Calahorra encarrilaba una nueva victoria sin dejar lugar a la duda. El conjunto rojillo presentó un once que sigue siendo de garantías pese a las bajas, buscando todos los jugadores demostrar su valía dentro de una plantilla en la que estar entre los elegidos se cotiza caro. Barace reivindicó en los compases iniciales un protagonismo que por otra parte nunca se ha puesto en duda, y en el resto del partido fue Oskar Martín, el delantero llegado en el mercado de invierno, el que explotó con virtudes.

Barace abrió el marcador después de dos buenos intentos anteriores que detuvo Álex

En el día de su cumpleaños, el nueve rojillo hizo un triplete que comenzó a la media hora, aprovechando un centro desde la banda izquierda para cruzar casi sin ángulo al fondo de las mallas. Antes, Iñaki Toledo tuvo una buena ocasión en una bonita falta desde el lateral del área que se estrelló en la cruceta, y después Barace se incorporó de nuevo para cabecear alto. Álvaro Peral, que debutaba bajo los palos del equipo rojillo, tuvo también su momento para lucirse, en un buen disparo de Mario, que supuso la mejor ocasión visitante en el primer tiempo.

Antes de enfilar el túnel de vestuarios, el Calahorra terminó por sentenciar, encontrando Iñigo con un gran pase la internada de Parla y dejando este para que Oskar hiciese el tercero. Con todo ello, la segunda mitad ofreció aún mayor sensación de trámite.

El Calahorra continuó con su monólogo, aunque el Casalarreina demostró saber estar para no hundirse y resistir el dominio rival, consiguiendo que el marcador no se fuese demasiado. Pero Oskar Martín tenía que culminar su triplete y lo hizo en el minuto 68, empujando a gol una contra guiada por Rodrigo. No mucho más tenía que ofrecer un choque resuelto desde bien pronto.