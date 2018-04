TERCERA DIVISIÓN El Casalarreina gana y no se rinde Baztán envía esa volea a la red para conseguir una victoria importante y seguir soñando con la permanencia. :: donézar Con errores pero sin sustos, el equipo riojalteño encadena tres jornadas sin perder que le acercan a la permanencia JÖEL LÓPEZ Martes, 24 abril 2018, 10:41

El Casalarreina hizo de otro equipo para seguir siendo él mismo. El final se acerca y el precipicio cada vez se ve más nítido pero el equipo riojalteño no se rinde a pesar de lo complicado de la empresa y de sus propias limitaciones. Ayer consiguió minimizar sus debilidades y potenciar al máximo sus fortalezas y eso le llevó a ganar tres puntos que no solucionan nada pero que no empeoran y meten presión a sus rivales.

2 CASALARREINA Prada, Rubén, Pablo, Pani, Jony, Cristian (Iván, m. 68 (Yon, m. 80)), Mario (Chacho, m. 62), Yarón, Baztan Saul y Pita. 1 CASALANCIO Ivan, Santolaya (Gonzalo, m. 65), Josue, Alfredo, Asier, Rodrigo (Eduardo, m. 67), Saenz, Victor, Jorge García, Adrián (Ignacio, m. 72), Oscar Jubera Goles 0-1, m. 15, Jorge García. 1-1, m. 17, Baztán. 2-1, m. 79, Baztán. Árbitro Montoya Simón asistido por Vélez Castelar y Alcaraz Gómez. Amonestó a Pita y a Pani por el Casalarreina y a Santolaya, Jorge Garcia, Alfredo e Iván. Expulsó a Chacho con doble amarilla (m. 85).

El once local se aferró al partido con alma de capitán y no de náufrago. Desde el principio llevó la iniciativa en la cabeza y en el corazón. Siempre hizo más y quiso más. Propuso buscar el gol a partir de jugar la pelota y eso le llevó a generar dos ocasiones claras, una de ellas casi imposible de fallar de Mario.

Tras ella, el Calasancio montó una contra no demasiado vertiginosa que culminó Jorge García por un cortocircuito en la defensa local que le permitió rematar sin oposición.

Y de nuevo la sombra de la condena del buen juego por errores propios. Pero el 'Casala' no se rinde ni siquiera contra sí mismo. Y casi en la siguiente jugada, una jugada trenzada por todo el campo, acaba en la banda izquierda donde Mario pone un balón que Baztán remata de un cabezazo inapelable tras deshacerse de sus marcas. Este empate tan tempranero fue clave para el recorrido del partido.

Con las tablas en el marcador, se reanudó el encuentro. El equipo visitante se puso más firme, al equipo amarillo le costaba más y aunque volvieron a tener otras dos ocasiones dobles donde no marcar casi era más difícil que hacerlo, la defensa le concedía al rival la opción latente de llevarse el partido. Pero eso no pasó.

En otra buena jugada combinada, frisando el final del encuentro, Baztán recoge del cielo una pelota que con una media volea dejó la victoria en casa.

Después, nervios, expulsión de Chacho y alguna ocasión rival que puso en vilo a la parroquia local. Al final, voz ronca y gesto feliz en una afición que ve, aún, una opción de seguir un año más en Tercera.