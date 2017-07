TERCERA DIVISIÓN Muchas caras nuevas e ilusiones renovadas en la vuelta al trabajo SD Logroñés, Anguiano, Alfaro, UD Logroñés Promesas y Berceo regresaron ayer a los entrenamientos . Martes, 25 julio 2017, 22:33

logroño El grupo riojano de Tercera División está viviendo una semana muy intensa, ya que la mayoría de los equipos regresan al trabajo después de las vacaciones de verano. Ayer, en concreto, cinco plantillas se volvieron a enfundar la ropa de entrenamiento: SD Logroñés, Anguiano, Alfaro, Unión Deportiva Logroñés Promesas y Berceo. Todos ellos arrancaron la pretemporada cargados de novedades y con la ilusión puesta en conseguir los objetivos marcados de antemano.

Tras coger las riendas del equipo a mitad de la pasada campaña, David Ochoa realizará la primera pretemporada al frente de la Sociedad Deportiva Logroñés con una meta clara. «Nuestro objetivo es ganar la liga y mejorar así lo que hicimos el curso pasado», expone el técnico blanquirrojo, que vaticina una campaña tan igualada como la anterior.

·Información elaborada por Sergio Martínez, Iñaki García y Ernesto Pascual.

Para pelear con el resto de candidatos al primer puesto, la Sociedad ha realizado una severa renovación de su plantilla, incorporando a jugadores importantes en la categoría como Andrés Pinillos, Leo, Liébana, Arpón o Israel Losa, que se sumó ayer, entre otros. Aparte, los blanquirrojos han logrado retener a piezas claves como Dani Suárez, Herreros, Ledo o Rubén Peña, formando así un bloque competitivo con el que intentar relevar al Calahorra como campeón.

El Anguiano realizó el pasado año una de las mejores temporadas de su historia, alcanzando el 'play off' y cayendo en una primera ronda que mereció ganar. Los serranos, con el reto de repetir éxitos, afrontan el curso de la mano de su nuevo técnico Óscar Herreros, que declara que él no se marca la meta del 'play off' sino que «los jugadores son los que se tienen que marcar el objetivo y son ambiciosos en ello».

Pese a la retirada de pesos pesados como Gerardo, Iván Agustín y Candelas, el equipo serrano ha conseguido mantener la base de la temporada pasada y de jugadores ya clásicos como Nacho Elías, Sotés o Moha. Además, se ha reforzado puntualmente con los fichajes de Marius y Zubiaga en la portería, Dani Martínez y Cerezo en la defensa y Mateo en el centro del campo. «Es una plantilla de garantías, que ya ha demostrado lo que vale», concluye Óscar Herreros.

La UD Logroñés Promesas también empezó ayer la pretemporada, pese a que alguno de sus futbolistas ya ha entrenado con el primer equipo. El conjunto blanquirrojo se reafirma en su apuesta decidida por la formación de sus futbolistas con un proyecto continuista en cuanto a plantilla pero que da las riendas a Josean García, técnico procedente del La Calzada. «Es un reto ilusionante, en un equipo con jugadores de calidad y con ganas de crecer», apunta el entrenador blanquirrojo, que contará como novedades con Miguel, procedente también del equipo calceatense, o Álvaro García, de la Oyonesa, entre otros, además de Álvaro Arnedo, fichaje llegado desde el Varea y anunciado ayer por el club.

Meta, la permanencia

El Berceo, por su parte, regresa a Tercera División con la permanencia como meta. «Después de tres años en Preferente, tenemos que ser realistas y marcarnos como objetivo seguir en la categoría», indica el entrenador de los de La Isla, Rubén Sáenz 'Chiri'. Para esa pelea, los logroñeses han apostado por mantener el bloque del ascenso. «Hemos renovado a once futbolistas y hemos subido a dos más desde el equipo juvenil», recalca el técnico. A ellos se han sumado jugadores como Marcos Moreno o Iván Rudíez, que conocen bien el club y con los que los logroñeses aspiran a dar un salto de calidad para competir así con garantías en el grupo riojano. «Aparte, estamos buscando algún refuerzo más, sobre todo en la zona de ataque», concluye Chiri.

Bajo una rápida tormenta, el Alfaro inició ayer en La Molineta la pretemporada con dieciocho nombres en el primer equipo, dos jugadores a prueba y tres de apoyo del filial (el portero Pablo Castillo, el extremo Luis Muñoz y el mediapunta Álvaro López). «Una vez mantenido el bloque de la pasada temporada y con fichajes que mejoran la calidad del equipo, el objetivo es estar entre los cuatro primeros en la tabla desde el 20 de agosto», expuso el presidente, Patxi Fernández.