«El cambio de entrenar en juveniles a Tercera es radical»

Una de las caras nuevas en los banquillos de Tercera División para la temporada 2017-18 es la de Héctor Cambra. El técnico dirigirá al Calasancio y afronta esa aventura con mucha ilusión. «Cuando me lo propusieron no lo dudé porque es algo que me apetecía hacer», indica el entrenador, que hasta la pasada campaña dirigió al equipo juvenil de la entidad. «El cambio de una categoría a otra es radical, la intensidad de los entrenamientos no tiene nada que ver», asegura.

Aunque Cambra afirma que está aplicando en el primer equipo del Calasancio una metodología similar a la usada en experiencias anteriores, también reconoce haber contactado con otros entrenadores como José Quiroga o Iñaki Zuazo para asesorarse sobre la forma de trabajar en la Tercera riojana. Una categoría que el técnico considera que «ha mejorado bastante» durante los últimos años. «Está muy caro tanto entrar en el 'play off' de ascenso a Segunda B como lograr la permanencia», concluye.