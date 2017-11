El Calasancio refuerza su autoestima Merino intenta jugar el esférico. :: / Miguel Herreros Los colegiales ligan su segunda victoria y quedan a tres puntos de la salvación JOSÉ MARTÍNEZ GLERA Logroño Martes, 14 noviembre 2017, 12:01

El Calasancio volvió a ganar seis días después de hacerlo en Agoncillo y, además, por idéntico resultado, 1-0. Su segunda victoria en liga cambia su perspectiva, ya que le sitúa a tres puntos de la salvación, que pueden ser cuatro hoy, cuando muchos le daban ya por desahuciado. El Tedeón, que fue superior durante muchos minutos, también necesitaba ganar.

1 CALASANCIO oserra, Melón, Garza, Gonzalo, Ortega, San Juan, Rodrigo (Edu Castro, m. 57), Víctor Nicolás (Ausejo, m. 75), Edu García (Mendoza, m. 72), Merino y Álvaro. 0 TEDEÓN Sergio Muro, Millán, Pulido (Andoni, m. 62), Javi Torre, Pablo Benito, Raúl, Isma, Tremps (Carlos, m. 72), Trini (Luis, m. 73), Jorge Marín y Andrés Lorenzo. Gol 1-0, m. 50. Edu García culmina con un remate dentro del área pequeña la buena jugada de Merino. Árbitro Sáez Quintanilla. Ayudado por Álvarez Fernández y Álcaraz Gómez. Amonestó a Isma y Raúl, del Tedeón.

Los navarretanos fueron mejores durante el primer periodo, tiempo en el que acumularon varias ocasiones para superar a Joserra, pero el veterano portero colegial respondió muy bien a los repetidos intentos de Isma y Trini. El Calasancio corría detrás del balón, pero no lo tenía y, por tanto, no creaba peligro. Una acción individual de Álvaro, con disparo y despeje de Sergio Muro fue lo único, ofensivamente hablando.

El gol de Edu García en los primeros minutos del segundo periodo cambió el partido por completo. El delantero finalizó una jugada personal de Merino para empujar el cuero a la red y arrojó al Tedeón a minutos de desconcierto. Perdió el mando porque perdió la medular y el Calasancio creció. Mendoza, Edu Castro y Álvaro pudieron marcar el segundo, pero no lo hicieron. El Tedeón apostó por el juego directo y se equivocó, porque en ese guión el Calasancio no sufrió, a pesar de que Luis pudo empatar el duelo en el último suspiro. Siete puntos suma el club de Escolapios, que se medirá a Oyonesa y Casalarreina; el Tedeón queda con diez.