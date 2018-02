El Calahorra suma otra goleada Chus Fernández evita a Juan, mientras Trini observa la jugada. :: sergio martínez El líder disfruta de una cómoda victoria frente a un Tedeón lastrado por un marcador adverso desde el inicio SERGIO MARTÍNEZ Logroño Martes, 13 febrero 2018, 11:45

El líder volvió a cumplir en la tarde de ayer en un partido que se puso muy pronto de cara. Más goles, misma distancia y una jornada menos para un Calahorra que no necesitó exprimirse para superar a un Tedeón lastrado desde el inicio, ya que un gol de Rodrigo en el minuto 4 evitó cualquier intento de sorpresa por parte de los navarretanos.

4 CALAHORRA 0 TEDEÓN Calahorra Gonzalo, Sito Castro, Eder, Parla, Javi Duro, Chus Fernández, Míchel, Alain Barrón, Toledo (Binke, m. 56), Rodrigo (Yasin, m. 65) y Óskar Martín. Tedeón Sergio, Puli (De Pedro, m. 65), Miguel, Raúl, Alcaraz (Ander, m. 68), Miguel Ángel, Juan, Álvaro (Millán, m. 46), Andrés, Jairo y Trini. Goles: 1-0, m. 4. Rodrigo; 2-0, m. 19. Óskar Martín; 3-0, m. 56. Binke; 4-0, m. 60. Binke. Árbitro Eduardo Herrero, con Gonzalo Vélez y Diego Fernández. Amonestó a los locales Rodrigo, Toledo y Yasin y a los visitantes Raúl, Miguel Ángel, Trini, Andrés y Jairo.

El Tedeón planteó el partido con inteligencia, defendiendo en su campo para no ofrecer espacios y esperar que los minutos atascasen cada vez más al Calahorra. Pero el guion del choque fue favorable al líder, ya que a los cuatro minutos ya enfilaba la victoria. Rodrigo, en un balón rechazado en un córner por la zaga rival, empalmó a la escuadra para firmar un golazo que acababa con la emoción de un partido que casi no había empezado. El Tedeón tenía que resignarse a la evidencia, aunque los navarretanos no bajaron los brazos en todo el choque y evitaron que la goleada fuese escandalosa.

El Calahorra fue amo y señor del partido desde el primer instante al último, permitiendo a jugadores menos habituales y a los nuevos fichajes gozar de minutos. Tampoco era un día para sacar demasiadas conclusiones, aunque se pudo observar la habilidad de Óskar Martín para jugar de espaldas y de Alain Barrón para cambiar el ritmo y superar la defensa del Tedeón.

Binke hizo el tercer gol nada más saltar al campo, entrando sin marca en un saque de esquina

El segundo gol del Calahorra no tardó demasiado en llegar, y es que en el minuto 19, Óskar Martín aprovechó un balón largo para encarar a Sergio y batirle ajustando un disparo raso. El líder seguía enfilado a la victoria sin acelerar demasiado, mientras que el Tedeón lograba mantener la distancia al descanso, aunque los locales tuvieron varias ocasiones para poder ampliar su renta, como un cabezazo de Rodrigo fuera a centro de Alain Barrón o un disparo de Míchel desde la frontal que sacó Sergio.

El segundo tiempo arrancó con la misma tendencia. El Tedeón, cerrado a la espera de lo que propusiese un Calahorra que seguía imprimiendo al choque un dominio parsimonioso pero efectivo. Binke, que saltó al campo en el minuto 56, fue el protagonista de la segunda mitad con un par de goles que acabaron de cerrar la goleada. El primero fue nada más salir del banquillo. En un saque de esquina, Binke entró sin marca para cabecear cruzando en el primer palo, haciendo el tercero de los calagurritanos. El delantero, cuatro minutos después, volvió a acertar en su segundo remate a puerta tras una asistencia de Javi Duro, que llegó por línea de fondo.

La media hora que restaba fue un mero trámite, manteniendo la tónica anterior y rozando el Calahorra el quinto gol en disparos de Sito Castro y Chus que obligaron a emplearse a Sergio. No tuvo opción de sorprender, como sí hizo en la primera vuelta, el Tedeón, que se convirtió en otra víctima de un líder que camina con paso firme.