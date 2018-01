El Calahorra engorda sus cifras ante el Villegas Binke, autor de uno de los goles, supera al defensa local Espi. :: / Sergio Martínez El líder, que ya suma doce jornadas sin encajar goles, supera a un rival en inferioridad durante casi todo el partido SERGIO MARTÍNEZ Logroño Martes, 16 enero 2018, 10:21

El Calahorra mantuvo la normalidad una jornada más para seguir comandando la clasificación de Tercera y sumar en todos sus casilleros con cifras positivas. Ante un Villegas en inferioridad durante gran parte del encuentro, los calagurritanos sumaron tres puntos más, cinco goles repartidos entre sus jugadores y otro compromiso en el que lograron dejar la portería a cero. Ya son doce jornadas, tres meses, desde que el Calahorra encajó su último gol en contra.

0 VILLEGAS Javi, Vitín, Aitor, Espi, Neil, Francis, Andy, Ousmane, Boriko (Allan, m. 75), Urraca (Urquía, m. 60) y Rosas (Ninil, m. 71). 5 CALAHORRA Gonzalo, Yasin, Sergio Parla, Javi Duro, Cristian, Almagro (Iñigo Rodríguez, m. 62), Barace (Eder, m. 67), Toledo, Adrien Goñi, Rodrigo y Oskar Martin (Binke, m. 51). Goles 0-1, m. 31. Cristian; 0-2, m. 36. Adrien Goñi; 0-3, m. 58. Binke; 0-4, m. 74. Rodrigo; 0-5, m. 84. Toledo. Árbitro Khalid Glibi, asistido por Laura Bezares y Danut Nadalcan. Mostró cartulina amarilla a Urquía, Allan y Espi del Villegas y a Oskar Martín y Barace del Calahorra. Además, expulsó por roja directa al local Andy (m. 23).

Ante el Villegas no tuvieron problemas para mantener las estadísticas, aunque el marcador no se movió hasta pasada la media hora. La primera oportunidad clara fue precisamente del equipo local, en una falta lateral que cabeceó Espi desviado en el corazón del área. Desde entonces el asedio sobre la portería del Villegas fue constante, empezándose a romper el partido, no con un gol, sino con la expulsión de Andy en el minuto 23, al ver la roja directa. Sumar ayer, una tarea extremadamente compleja, se convertía para el equipo local en una misión imposible al quedarse con un jugador menos.

Poco después llegó además el primer gol del Calahorra, en un saque de esquina que cabeceó Cristian a la base del poste. En el minuto 36, cinco después del primer tanto, Adrien Goñi haría el segundo para los rojillos al cabecear un centro de Iñaki Toledo. La primera mitad dejaba el partido sin emoción, cumpliendo el guión el Calahorra sin demasiados apuros y con una superioridad numérica que no necesitaba.

Novedades rojillas

El Calahorra contó en la mañana de ayer en su once con dos de sus novedades del mercado invernal. Oskar Martín peleó en la punta de ataque, pero no tuvo demasiadas oportunidades para estrenarse como titular con gol, salvo un buen cabezazo en los primeros compases del choque que detuvo Javi con una buena parada. Sergio Parla, por su parte, no tuvo apenas trabajo en el centro de la defensa, y subió al mediocentro en los últimos veinte minutos. El que sí destacó fue el recién retornado Iñaki Toledo, otra incorporación importante para el Calahorra de cara a la segunda vuelta.

El paso por vestuarios mantuvo el partido tal y como estaba en la primer mitad. El Calahorra gozaba de la posesión sin prisa, tocando para encontrar el espacio entre la defensa de un Villegas replegado en su campo y esforzándose en que la previsible goleada no fuese demasiado abultada. Hicieron un buen trabajo los locales, aunque los goles siguieron llegando para el Calahorra. Binke, que entró sustituyendo a Oskar Martín, anotó el tercero con un preciso cabezazo en el primer palo a centro de Rodrigo.

El propio Rodrigo e Iñigo tuvieron ocasiones muy claras para hacer el cuarto gol en acciones posteriores, pero tardó algo más en llegar. En el minuto 74, Binke peleó un balón largo con la zaga local y dejó de cara a Rodrigo, que en carrera y desde treinta metros sorprendió por arriba a Javi. El quinto y definitivo fue obra de Iñaki Toledo, que demostró su buen estado de forma con un bonito gol de falta directa en el minuto 84. El Calahorra logró además mantener la portería a cero, sumando una semana más de racha. En la próxima jornada, en la que recibe al Náxara, el reto será mayor.