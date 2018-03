El Calahorra defiende su ventaja en Alfaro Además del duelo en La Molineta, la jornada depara las visitas del Náxara y el Haro al Berceo y al Arnedo, respectivamente I. G. LOGROÑO. Domingo, 4 marzo 2018, 00:54

El Calahorra juega hoy con el conocimiento de que la SD Logroñés, su perseguidor más cercano, hizo ayer los deberes. Por esa razón, los riojabajeños intentarán sumar un triunfo que les permita mantener la ventaja de cuatro puntos que atesoraban al frente de la clasificación.

Los de Miguel Sola visitan a sus vecinos de Alfaro, un equipo que atravesó un gran momento de forma allá por enero, pero que parece haberse venido un poco abajo tras quedarse descolgado de la lucha por las primeras posiciones. Aun así, de La Molineta no han logrado salir victoriosos ni la SDL ni el Náxara, que perdieron, ni el Haro, que empató. No es, está claro, un escenario sencillo para nadie.

También actúan hoy como visitantes najerinos y jarreros. Los de Diego Martínez se desplazan a Logroño, donde les espera un Berceo que, tras sus dos últimas victorias, ha dejado totalmente olvidada su mala racha de cinco partidos consecutivos sin puntuar. El Haro, por su parte, viaja a Arnedo con la intención de no cometer los mismos errores que provocaron un traspié en su última salida. Hoy tendrán enfrente al bloque de Borja Lerma que, pese a haber caído derrotado en sus últimos tres compromisos, sigue gozando de una ventaja de seis puntos con respecto a las posiciones de descenso. Ahora bien, si esa racha negativa se prolonga, los riojabajeños pueden verse de nuevo en problemas.

De esas dificultades clasificatorias quieren huir también la Oyonesa y el Tedeón, protagonistas de un importante encuentro en el Oyón. Los alaveses son penúltimos y ven ahora la salvación a cinco puntos; los de Navarrete marchan decimosextos con dos puntos de renta sobre un Villegas que intentará meter de nuevo en descenso al Calasancio. Para conseguirlo, deberá ganar en Pradejón.

También se presenta como crucial en esta pelea por no bajar el duelo entre Casalarreina y Agoncillo en El Soto, mientras que el Vianés, en una posición algo más cómoda, visita a un Varea que no quiere perder de vista a los de arriba. Por último, el River Ebro acude a Anguiano con una novedad, ya que David Pérez ya no es el entrenador de los rinconeros. Parri, por el momento, toma las riendas del banquillo riojabajeño.