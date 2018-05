EL CALAHORRA APUNTA A CAMPEÓN Adrien Goñi, autor del gol del Calahorra, se eleva para cabecear durante el partido de ayer. :: miguel herreros Un gol de Adrien Goñi da la victoria a los riojabajeños frente a la SD Logroñés Los de Sola sacaron partido de un error local para llevarse el triunfo en el duelo entre los dos mejores equipos del grupo riojano IÑAKI GARCÍA Martes, 1 mayo 2018, 12:38

Han demostrado durante toda la temporada ser los dos mejores equipos del grupo riojano y ayer les tocaba verse las caras. La SD Logroñés y el Calahorra medían sus fuerzas con el primer puesto en juego y el triunfo fue a parar al bolsillo riojabajeño. Con él, los de Miguel Sola se quedan a un solo punto de reeditar su título de campeón.

0 SDL Benji, Diego Jiménez, Nano, Ledo, Liébana, Arpón (Alberto Niño, m. 64), Herce, Israel Losa (Dani Suárez, m. 57), Naceur (Rubén Peña, m. 71), Imanol y Leo. 1 Calahorra Gonzalo, Sito Castro, Azparren, Javi Duro, Chacón, Almagro, Barace, Goñi (Oskar Martín, m. 81), Yasin, Barrón (Binke, m. 66) y Rodrigo (Chus Fernández, m. 71). Árbitro Montoya, ayudado por Bezares y Guillén. Amonestó a los locales Ledo, Nano y Dani Suárez; y a los visitantes Barrón, Barace, Yasin, Chacón y Gonzalo. Incidencias 3.163 espectadores en Las Gaunas, según los datos proporcionados por la SD Logroñés.

Era el partido más importante de la campaña, al menos hasta ahora, para ambos conjuntos y eso se notó en el campo. Ninguno de los 28 jugadores que pisaron el césped de Las Gaunas se dejó en el tintero una sola gota de esfuerzo. Lo dieron todo.

El balón era el premio. El que lo tuviera en su poder sabía que así, al menos, el equipo contrario no podía crearle apuros. Pero a los dos les costó hacerse con él. No hubo en ningún momento un dominador claro, sino que el juego se movió por rachas. A veces, tenía el control la Sociedad y otras veces el Calahorra, pero en ninguno de los casos eso se traducía en disparos peligrosos sobre las portería rivales.

Las pugnas fueron constantes y las protestas también. El árbitro tuvo que parar el juego en bastantes ocasiones por faltas continuas y eso también influyó a la hora de que el encuentro no consiguiera coger demasiado ritmo. Parecía mandar en los primeros compases la Sociedad gracias sobre todo a la buena labor de Arpón y de Herce en el centro del campo a la hora de echar una mano a sus defensas. Sin embargo, pronto el Calahorra empezó a pasar más tiempo en el campo contrario gracias a las llegadas por ambos costados. Chacón, Barrón, Sito Castro y Yasin se mostraban muy participativos y sus apariciones generaban algunas dificultades a los logroñeses. El primer tiro a puerta fue de Barace desde la frontal, pero Benji no tuvo problemas para atajarlo.

Por parte de la Sociedad Deportiva Logroñés, mientras, los mejores argumentos ofensivos llegaban desde el costado derecho, merced de los excelentes balones al área enviados por Diego Jiménez. Dos de ellos tuvieron como destinatario a Leo, pero en el primero intentó rematar a la primera y no lo consiguió y en el segundo realizó un buen control con el pecho, pero no logró conectar remate alguno después. También lo intentaron Imanol y Rodrigo, uno en cada área, con sendos disparos que se marcharon altos y la primera parte llegó así a su conclusión sin goles y con una petición de penalti por parte de la parroquia calagurritana en una caída de Alain Barrón en el área. El colegiado no vio nada punible en la acción y el intermedio se presentó sin que ninguno de los dos equipos hubiera logrado romper el resultado inicial.

El tanto de Goñi

Estaba claro que si el enfrentamiento continuaba por los mismos derroteros, éste se iba a acabar decidiendo por una jugada de calidad o por un error. Para desgracia de los locales, sucedió lo segundo. Era el minuto 61 y Diego Jiménez salió de su zona para presionar en el centro del campo. El Calahorra movió bien el esférico y Barrón encontró el espacio dejado por el lateral para poner un centro. El envío parecía blandito y sin destinatario, pero Benji trató de atajarlo y erró. Se le escapó y el balón fue a parar a Goñi, quien no perdonó.

Quedaba mucho tiempo por delante y la Sociedad quemó sus armas para buscar un empate que, aunque tampoco le valía para ser líder, al menos acortaba el margen de error de los riojabajeños para las dos últimas jornadas. Los blanquirrojos terminaron con Ledo como delantero centro y con Benji subiendo a rematar dos saques de esquina en el añadido. Liébana fue quien tuvo más cerca el tanto con un lanzamiento de falta que se marchó fuera por poco y con un disparo interceptado por la cabeza de Chacón. En uno de esos intentos postreros locales, el balón acabó besando la red, pero la jugada ya estaba invalidada con anterioridad por una falta previa y la SDL no pudo evitar que los aficionados del Calahorra terminaran el encuentro entonando el grito de '¡Campeones, campeones!'.