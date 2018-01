Blas Terroba dimite como entrenador del Varea

Blas Terroba deja el Varea. El técnico tomó esa decisión el pasado domingo tras el empate frente al Pradejón, con el que los arlequinados sufrían su segundo traspié consecutivo como locales. Dos semanas antes, cayeron goleados frente al Alfaro (1-5).

Terroba se marcha del Varea tras temporada y media en el club. «Me voy sin ningún reproche hacia nadie, sino todo lo contrario, ya que he trabajado muy a gusto aquí», afirmaba ayer. «La decisión es totalmente unilateral y la tomo porque viene un mes clave y no me veo capaz de transmitir a los jugadores la ambición y la ilusión necesarias para sacar esos partidos adelante», añadía.

El técnico deja al equipo quinto en la tabla, con 46 puntos, a seis del Haro, cuarto clasificado, y con un partido menos jugado que los equipos que le preceden en esa lucha por entrar en el 'play off' de ascenso a Segunda División B.

Javier Moncayo, entrenador del equipo juvenil de la entidad, será el encargado de llevar los entrenamientos del equipo, al menos durante estos días, con el objetivo de conseguir un resultado positivo el próximo fin de semana en La Estrella frente al Calasancio.