El blanquiazul Tamayo se recupera del golpe en un ojo

El Náxara regresó de Hospitalet, además de con un resultado que les permite mantener intactas sus esperanzas de superar esta primera eliminatoria del 'play off' de ascenso a Segunda B, con la buena noticia de que el problema en un ojo que le obligó a retirarse del campo, a la media hora de juego, al delantero Sergio Tamayo, tenía menos gravedad de la que en un principio se temió.

El propio jugador indicaba ayer que «estoy bastante mejor. Cuando me ocurrió el manotazo no veía nada por el ojo derecho, donde me dieron el golpe». Según recordaba, el incidente ocurrió al filo del minuto 10, «me hicieron la falta y el árbitro le sacó tarjeta, porque el golpe con la mano fue fuerte». Tras ser atendido por la masajista blanquiazul, «traté de seguir, me pusieron un parche pero no veía nada y me tuve que retirar porque era imposible seguir, todo lo que ocurría a mi derecha no lo veía».

Tras retirarse del terreno de juego fue trasladado a un centro hospitalario cercano a las instalaciones deportivas, donde fue atendido en urgencias y tras aplicarle unas gotas y comprobar que el derrame iba remitiendo e iba recuperando la visión en el ojo, el médico autorizó a que viajase con la expedición najerina de regreso a casa. Tamayo aseguraba ayer que hoy estará de nuevo junto a sus compañeros, dispuesto a realizar el primer entrenamiento de la semana.