«Aquí estoy muy bien, en Tercera el Náxara me da todo» Viernes, 18 mayo 2018, 18:19

La omnipresencia sobre el césped del blanquiazul Emilio no viene solo de esta temporada, ya en la pasada llamó la atención de algún que otro equipo, aunque él afirma que «sonaron cosas, pero en realidad solamente tuve una oferta de otro equipo de La Rioja». Sin embargo, tomó la decisión de seguir en el Náxara porque «para jugar en Tercera División, el Náxara me lo da todo. Fue el equipo que me abrió las puertas de la Tercera, estoy muy bien, con gente con la que estoy muy a gusto, la idea de fútbol me encanta, el campo me gusta, el pueblo también, la afición... Para jugar en Tercera División estoy muy a gusto en Nájera».