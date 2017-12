El Berceo vence con un solitario gol de Zangróniz Lío en el área durante el partido de ayer. :: jonathan herreros El frío sobre el campo de La Isla dificultó que el partido entre el Berceo y el Pradejón adquiriese ritmo DIEGO MARÍN A. Logroño Martes, 5 diciembre 2017, 10:33

El frío sobre el campo de La Isla dificultó ayer que el partido entre el Berceo y el Pradejón adquiriese ritmo, los propios jugadores parecían helados en los primeros compases del encuentro. De hecho, cualquier contacto fue protestado. Sólo en la primera parte el equipo local sufrió las amonestaciones de cuatro jugadores, Óscar, Viguera, Eguren y Navajas, quien se desesperó por el arbitraje de Rodrigo Sánchez.

1 BERCEO 0 PRADEJÓN Berceo Benito, Eguren (Vildosola, m. 62), Echevarría, Pellejo, Óscar, Navajas, Gabriel, Asier (Castillo, m. 72), Zangróniz (Álvaro, m. 76), Viguera y Peso. Pradejón Blázquez, Toscano (Zárate, m. 59), Torrano, Cordón (Caballero, m. 87), Diego, Garatea, Mikel, Salah, Boujemaa, Gorka (Ibrahim, m. 55) e Iker. Goles 1-0, m. 49, Zangróniz. Árbitro Rodrigo Sánchez, con Vélez y Gallardo como asistentes, amonestó a los jugadores locales Viguera, Óscar, Navajas, Eguren y Zangróniz y a los visitantes Gorka, Salah y Garatea. Incidencias Alrededor de 75 espectadores en el campo de La Isla de Logroño con presencia de aficionados del Pradejón.

Lo cierto es que en ningún momento el partido contó con un juego fluido, todo lo contrario. Hubo muchas faltas e interrupciones por cambios y atenciones a jugadores tendidos sobre el césped. La primera ocasión importante del encuentro fue del local Peso, quien realizó un disparo que repelió el portero riojabajeño Blázquez. Ya en el minuto 34 fue el delantero del Pradejón Iker quien remató en el área pequeña rival pero el guardameta Benito fue ágil y despejó el balón. El Berceo estaba nervioso, pero muy metido en el partido, mientras que el Pradejón, más calmado, por momentos parecía ausente. Un nuevo remate de cabeza de Iker, flojo, fue la última ocasión notable antes del descanso. El empate, hasta entonces, era un resultado justo. En cambio, la dinámica del juego cambió.

En la segunda parte fue el Berceo el que disfrutó de más y mejores oportunidades de marcar, sobre todo gracias a su delantero Peso. Y aunque sólo pudo culminar una, la primera, fue suficiente para ganar el encuentro. En el minuto 54 Zangróniz remató de cabeza un balón centrado desde la banda derecha con el que pilló a contrapié al portero rival. A partir de entonces fue el Pradejón el que dominó la posesión de balón, y aunque se acercó al área local, apenas tuvo verdaderas ocasiones para empatar. Hubo algunos centros al área de los riojabajeños, pero nunca encontraron rematador.

El Berceo esperó al Pradejón en su campo en los últimos minutos, intentando sorprender al contraataque. Así pudo haber ampliado la renta, pero no lo consiguió. En el 85, Óscar lanzó un balón demasiado cruzado ante Blázquez, y ya en el descuento fue Navajas el que no aprovechó un balón que le sirvió su compañero Peso. El partido, por las interrupciones, se alargó más de 95 minutos, pero el marcador no se movió y el Berceo venció el duelo en la mitad de la tabla.