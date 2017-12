El Berceo rompe al Calasancio a balón parado El Berceo saca una falta. Ayer logró dos goles con esa acción. :: j. marín Dos saques de falta pusieron el partido de cara para los visitantes ELOY MADORRÁN Miércoles, 13 diciembre 2017, 23:13

logroño. El Berceo se llevó ayer los tres puntos en juego en La Estrella y continúa protagonizando una notable primera parte de la liga. Los locales, más necesitados de victorias, lucharon hasta la extenuación pero su falta de gol les lastró.

Comenzó el partido sin un dominador claro, con el balón viajando de un campo a otro, pero sin mucho peligro. En el minuto 25 el Berceo aprovechó una falta bien puesta por Zangróniz al segundo palo para abrir el marcador. El meta local Joserra se lució al desviar un remate a bocajarro. Y Echeverría, muy atento en el área, empujó la pelota al fondo de la red.

Diez minutos después, de nuevo en otra falta desde la izquierda del ataque del Berceo, puesta en juego por Zangróniz, Gabriel desvió lo suficiente para que Joserra no pudiera hacer nada.

Con dos goles a favor, el Berceo no pasó apuros y llegó entero al descanso. Pudo cambiar la suerte del encuentro si Edu García, en la primera jugada de la segunda parte, hubiera superado a Benito en un mano a mano con el portero visitante. Pero no pudo.

A partir de ese momento, la posesión de balón fue para el Calasancio pero las oportunidades para el Berceo, a la contra. En una de ellas, en el minuto 87, Viguera superó a Joserra de un disparo raso, cruzado, que sentenció el partido.

En la última jugada, Víctor enganchó un fuerte disparo desde la frontal del área y superó a Benito por alto, logrando el gol de la honra para el Calasancio.