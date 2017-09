El Anguiano tira de oficio para ganar a la UDL Promesas Juan despeja el esférico ante Sotés. :: juan marin M.G. Martes, 19 septiembre 2017, 12:16

Logroño. El Anguiano exprimió su oficio en el Mundial'82 y ganó un partido en el que se adelantó la UDL Promesas, victoria no exenta de fortuna, aunque el cuadro de Óscar Herreros fue más ambicioso tras el descanso. Los serranos suman su quinto triunfo en otros tantos compromisos y se mantienen en la zona alta de la tabla.

1 UDL PROMESAS 2 ANGUIANO UD Logroñés Osés, Héctor, Víctor, Bobadilla, Arza, Álvaro, Diego Gordo (Jorge, 81), Juan (Juan, 84), Adrián (David, 66), Guille Cabrera y Dani Anguiano Zubi, Javi Pavía, Miguel, Félix Pavia, Diego Escribano, Iñigo, Nacho Elías, Moha, Sotés (Mateo, 84), Edu Santamaría (Ángel, 66) y Fede (Diego Pérez, 89) Goles 1-0, m. 60, Da ni; 1-1, m. 69, Víctor Escribano (p); 1-2, m. 73, Diego Gordo (p.p.) Árbitro Sánchez Murcia. Adyudado por Larhlid y De la Hoya. Amonestó a Adrián, Víctor, Guille Cabrera (UDL Promesas), Iñigo, Moha y Sotes

El Promesas apostó por llevar la iniciativa en el primer tiempo ante un rival ordenado, a la espera de acontecimientos. Mejores con el balón, los locales pudieron adelantarse hasta en tres ocasiones, incluido un balón al larguero tras un disparo de Gordo, pero no lo hicieron e incluso pudieron cerrar ese primer periodo en desventaja tras un error del propio Gordo, que no aprovecharon.

Sí que dio un paso ofensivo el Anguiano tras el descanso. Llegó con más peligro y pudo marcar antes de que Dani Gómez culminase en gol un magnífico balón de Guille Cabrera a la espalda de la zaga.

Con ventaja en el marcador, la UDL ya no tuvo el balón. Escribano aprovechó una de esas penas máximas que se pitan o no según el momento. Nacho Elías tiró de experiencia y cayó dentro del área entre una nube de blanquirrojos. El Anguiano remató su faena cuando el balón pegó en Gordo dentro del área y entró en la portería local. Ya estaba por delante gracias a dos acciones a balón parado. Pudo ampliar su renta, pero el colegiado no vio un claro penalti de Arza a Moha y también pudo perderla, si bien Zubi despejó a bocajarro el remate de Álvaro.