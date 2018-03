El Anguiano somete al Yagüe Fede, de espaldas, abraza a Iñigo, ambos autores de dos goles en el partido de ayer. :: juan marín Como en la primera vuelta, los serranos pasaron por encima de los amarillos, que rompen su buena racha en casa IÑAKI GARCÍA Logroño Martes, 13 marzo 2018, 10:01

Está claro que el Anguiano le tiene tomada la medida al Yagüe esta temporada. Si en la ida, disputada en Isla, los serranos les metieron nueve goles a los logroñeses, ayer estuvieron a punto de igualar la gesta. No cosecharon un resultado tan abultado, pero se quedaron cerca, puesto que ganaron por un contundente 0-7 en El Salvador.

0 YAGÜE Miranda, Movellán, Javier García, Uru (Miguel, m. 69), Mario, Carmelo (Álvaro López, m. 58), Jair, Diego Muñoz, Armenteros, Astu y Diego. 7 ANGUIANO Zubi, Félix Pavía, Javi Herreros, Cerezo, Miguel, Escribano, Iñigo, Javi Pavía, Diego (Ricky, m. 53), Chuchi y Fede. Goles 0-1, m. 11, Iñigo; 0-2, m. 18, Escribano; 0-3, m. 56, Ricky; 0-4, m. 71, Fede; 0-5, m. 74, Fede; 0-6, m. 76, Iñigo; 0-7, m. 84, Miguel. Árbitro Mimoun Larhlid, ayudado en las bandas por Carvalho y Guillén.Juan García, jugador del Yagüe, fue el único amonestado del encuentro.

Y eso que los Eduardo Gajate llegaban en un gran momento de forma como locales. Habían ganado sus últimos cinco encuentros en su feudo, pero ayer nada pudieron hacer para sobreponerse a las múltiples ausencias y a un rival superior.

Sin Murias, Isra o Borja, entre otros, los amarillos presentaron un once con dos juveniles, Armenteros y Diego Muñoz, ante un Anguiano que también andaba escaso de efectivos. Así, ya desde el principio se vio que el Yagüe no era el de otras ocasiones y que el Anguiano, a poco que apretara, iba a poder llevarse la victoria con cierta comodidad.

Los serranos, además, lograron coger pronto ventaja a través de dos acciones tras sendos saques de esquina. Era el minuto 11 cuando Iñigo se aprovechó de un balón suelto en el área para fusilar a Miranda y sólo siete minutos más tarde Escribano anotó el segundo con una buena volea después de que el propio Iñigo cabeceara el esférico.

Aunque la distancia en el marcador no era todavía demasiado abultada sí que daba la sensación de que el partido ya estaba prácticamente sentenciado, dado que al Anguiano no le costaba demasiado tener el control del juego y el Yagüe, aunque no dejaba de intentarlo, no lograba crear problemas a Zubi.

Tras el descanso, la diferencia entre ambos bloques fue todavía más evidente. De hecho, el juvenil del Valvanera Ricky se iba a encargar de anotar el tercero en prácticamente el primer balón que tocó. Se internó en el área a base de carácter y batió a Miranda. El joven futbolista se mostró bastante atrevido y dejó buena imagen en los minutos de los que dispuso.

A partir de ese tercer gol, el partido se rompió por completo a favor de los visitantes a pesar de que Astu probó suerte desde lejos en la mejor oportunidad logroñesa. Fede avisó primero de sus intenciones con un disparo al palo para después, tras dos pases en profundidad y serenas definiciones en el mano a mano, establecer un ya contundente 0-5.

Sólo dos minutos más tarde del quinto tanto, Iñigo (en otro córner) estableció de cabeza el 0-6 y Miguel quiso unirse a la fiesta con un golazo tras una gran jugada personal para firmar el 0-7 definitivo. Ni siquiera pudo el Yagüe maquillar la derrota y eso que dispuso de un penalti a su favor, que Diego estrelló en el larguero. No era el día de los de Gajate.